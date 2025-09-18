اليمن.. ضربة أمريكية "مزدوجة" تستهدف تجمعًا لتنظيم القاعدة في شبوة‎

استهدفت طائرة أمريكية بدون طيار مساء الأربعاء، بـ"ضربة مزدوجة"، تجمعًا لتنظيم القاعدة المتشدد، في إحدى قرى محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، وفق ما أفادت به مصادر يمنية مُطلعة.

وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إن " مُسيّرة أمريكية نفذت غارة جوية استهدفت من خلالها تجمعًا لعدد من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في منطقة خورة بمديرية مرخة السفلى غربي محافظة شبوة".

وأضافت المصادر: "وفي أعقاب الضربة الأولى، تحركت سيارة مُسرعة منطلقة من وسط الموقع المُستهدف، لتتعقبها الطائرة وتقوم بقصفها بشكل مباشر".

وبحسب المصادر، فإن المعلومات الأولية تُشير إلى "مقتل وجرح عدد من الأفراد المستهدفين، وسط حالة من التكتّم الشديد الذي يفرضه التنظيم، خشية تسرب أي معلومات لا تريد لها الخروج إلى العلن، قبل إعلانها بنفسه".

وذكرت المصادر أن المعطيات الأولية تفيد بمقتل شخصين، هما صقر الحميقاني ومحمد خميس بن عرفج الدهمي، مشيرة إلى أن والد الأخير كان من أبرز قادة تنظيم القاعدة، وقد لقي حتفه بالطريقة نفسها إثر غارة جوية قبل عدة أعوام.

وكشفت أن الحميقاني والدهمي كانا مكلفين بشكل متواصل بمهمة حراسة ومرافقة قيادات بارزة في التنظيم، حيث جرى توزيعهما بين عدد من الشخصيات القيادية. ولم تستبعد المصادر احتمال سقوط عناصر آخرين من التنظيم قتلى برفقتهما.

وتشنّ المقاتلات الأمريكية، بين فترة وأخرى، غارات جوية مماثلة، تستهدف من خلالها عناصر وقيادات تنظيم القاعدة المنتشرة في محافظات يمنية.