العراق.. مضادات جوية على أسطح المباني الحكومية والجيش يوضح

وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، لوسائل إعلام محلية، إن نشر المضادات فوق المباني الحكومية هو إجراء روتيني، ويهدف أيضا لحماية الأجواء العراقية من أي تهديد محتمل.

وأوضح أن الهدف من نشر هذه المضادات هو التصدي لأي خرق أو تهديد أمني تتعرض له الأهداف الحيوية داخل العراق.