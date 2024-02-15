الكويت.. نائب يثير حادثا قديما لتصادم مروحيتين ووزارة الدفاع ترد (فيديو)
عاد حادث تصادم مروحيتين تابعتين للجيش الكويتي، خلال عرض عسكري عام 1993، إلى الواجهة مجدداً، بعد أن أثار احتفال جديد مخاوف من حدوث خطأ قد يتسبب بكارثة مماثلة، واعتراض نائب عليه.
وشهدت الكويت عرضاً عسكرياً صباح يوم الإثنين الماضي، بمناسبة تخرج دفعة ضباط جامعيين بكلية علي الصباح العسكرية. وحضره أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح ومسؤولون كبار وعوائل الخريجين.
وبعد انتهاء الحفل الذي شاركت به أربع مروحيات عسكرية، قرر النائب في مجلس الأمة الكويتي، حمد المدلج، توجيه أسئلة برلمانية إلى وزير الدفاع، الشيخ فهد اليوسف، بشأن "ملابسات خروج أربع طائرات (كاركال) في مهمة بالعرض العسكري، خلال حفل تخريج الضباط الأخير".
وأوضح المدلج في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن الأسئلة تتمحور حول سلامة الطيارين والحضور في العرض العسكري، مشيراً إلى أنه سيواجه الوزير بها في اجتماع اللجنة يوم الخميس وسيطلب منه إجابات واضحة وصريحة عنها.
ولفت المدلج إلى أنه حدث خطأ فادح من شقين في موضوع الأمن والسلامة الخاصة بالطائرات بحضور أهالي الطلبة الضباط"، مقدماً العديد من التفاصيل الفنية الخاصة بالطائرات، بحسب المركز الإعلامي بمجلس الأمة.
كما "استذكر المدلج حادثة عام 1993 وتصادم طائرتين في نادي ضباط الجيش بعرض عسكري هما طائرة (بيوما) و(سوبر بيوما) واستشهد فيها النقيب خالد الخلف، والملازم أول جمال بوقريص، والملازم فرج الدبوس".
ونوه المدلج، بأنه "بعد التحقيق ولأن الأوامر كانت شفهية فقد تنصل الجميع من المسؤولية، لذلك إذا كان هناك أمر عسكري يجب أن يكون مكتوباً ومثبتًا، حفاظاً لحقوق الناس وسلامة الطيارين".
ووثق مقطع فيديو نادر، حادثة التصادم المأساوية في 27 أكتوبر/تشرين الأول عام 1993، عندما تصادمت المروحيتان أمام نادي الضباط على شاطئ الخليج العربي، وعلى مرأى أعين كثير من الحاضرين لاحتفال أقيم بمناسبة زيارة أسر ضحايا حرب التحرير البريطانيين للكويت.
وردت وزارة الدفاع الكويتية على تصريحات النائب المدلج، وقالت في بيان باسم متحدثها الرسمي، إن أمن وسلامة أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح القائد الأعلى للقوات المسلحة والمواطنين، "هو ما أقسمنا عليه وتعد أولى أولويات القوات المسلحة".
وأضاف البيان "ولا مجال في التشكيك بحرص.. الشيخ فهد يوسف سعود الصباح على أمن وسلامة.. أمير البلاد.. والمواطنين ومنتسبي القوات المسلحة. وتحت شعارنا في القوات المسلحة (الله، الوطن، الأمير) وهذا قسم عظيم".
وتابع البيان "أن رئاسة الأركان العامة للجيش حريصة كل الحرص على أمن وسلامة منتسبيها من كافة الصنوف عامة وطياري القوة الجوية الذين هم أحد مكونات القوات المسلحة. ولا يمكن التهاون بأمن وسلامة المعدات المستخدمة من قبل صنوف القوات المسلحة".
اختتم البيان بالقول "سيتم الإجابة عن الأسئلة التي قدمت من قبل عضو مجلس الأمة النائب الفاضل حمد محمد المدلج بكل شفافية في حال ورودها إلينا بشكل رسمي، وفق النظم واللوائح المتبعة ومن خلال القنوات الرسمية".