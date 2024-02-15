الكويت.. نائب يثير حادثا قديما لتصادم مروحيتين ووزارة الدفاع ترد (فيديو)

وبعد انتهاء الحفل الذي شاركت به أربع مروحيات عسكرية، قرر النائب في مجلس الأمة الكويتي، حمد المدلج، توجيه أسئلة برلمانية إلى وزير الدفاع، الشيخ فهد اليوسف، بشأن "ملابسات خروج أربع طائرات (كاركال) في مهمة بالعرض العسكري، خلال حفل تخريج الضباط الأخير".

وأوضح المدلج في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن الأسئلة تتمحور حول سلامة الطيارين والحضور في العرض العسكري، مشيراً إلى أنه سيواجه الوزير بها في اجتماع اللجنة يوم الخميس وسيطلب منه إجابات واضحة وصريحة عنها.

ولفت المدلج إلى أنه حدث خطأ فادح من شقين في موضوع الأمن والسلامة الخاصة بالطائرات بحضور أهالي الطلبة الضباط"، مقدماً العديد من التفاصيل الفنية الخاصة بالطائرات، بحسب المركز الإعلامي بمجلس الأمة.

كما "استذكر المدلج حادثة عام 1993 وتصادم طائرتين في نادي ضباط الجيش بعرض عسكري هما طائرة (بيوما) و(سوبر بيوما) واستشهد فيها النقيب خالد الخلف، والملازم أول جمال بوقريص، والملازم فرج الدبوس".

ونوه المدلج، بأنه "بعد التحقيق ولأن الأوامر كانت شفهية فقد تنصل الجميع من المسؤولية، لذلك إذا كان هناك أمر عسكري يجب أن يكون مكتوباً ومثبتًا، حفاظاً لحقوق الناس وسلامة الطيارين".