مصادر دبلوماسية تنفي لـ"إرم نيوز" مغادرة سفراء دول أوروبية بيروت
نفت مصادر دبلوماسية في الخارجية اللبنانية، ما تردد حول مغادرة سفراء دول أوروبية العاصمة بيروت، في ظل الأجواء المتوترة المتعلقة بالتصعيد بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل.
وأكدت المصادر، لـ"إرم نيوز"، أنه "لم يتم إبلاغ السلطات اللبنانية ممثلة بالخارجية، بأي مغادرة لسفراء".
ولفتت إلى أن "المتبع والمعمول به في كافة الأحوال سواء كانت طبيعية أو طارئة أو تحمل أي خطورة، إبلاغ وزارة الخارجية بالأمر وهو ما لم يحدث حتى الساعة".
وجرى تداول أنباء في الساعات الأخيرة، عن مغادرة سفراء إيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، والسويد، للعاصمة اللبنانية بيروت.
وقالت المصادر، إن "التوتر القائم بين حزب الله وإسرائيل، هو التوقيت الأهم لوجود سفراء هذه الدول للقيام بأعمال دبلوماسية تتعلق في المقام الأول بدورهم تجاه رعايا بلدانهم في لبنان".
وأوضحت أن "هذه الأنباء تخرج مع كل تصعيد يشهده لبنان، سواء في مشاكل سياسية داخلية أو ما يتعلق بأي أزمة مواجهة مع إسرائيل".
بدورها، تحدثت مصادر أمنية لبنانية، عن "وجود إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارات وموظفيها".
وقالت المصادر، لـ"إرم نيوز"، إن "سفراء تلك الدول الغربية يمارسون مهامهم هم وطواقم أعمالهم في بيروت وأيضا في خارج العاصمة".