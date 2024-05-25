الاتحاد الأوروبي يبحث إرسال بعثة حدودية إلى رفح

كشف مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي عن محادثات بشأن نشر بعثة للاتحاد عند معبر رفح الحدودي في غزة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لن تحدث قبل انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأُغلق معبر رفح الذي يعد نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات من مصر منذ سيطرة القوات الإسرائيلية عليه من الجانب الفلسطيني قبل ثلاثة أسابيع تقريبا، فيما تعد مدينة رفح حاليا مسرح هجوم عسكري إسرائيلي، طالب قضاة محكمة العدل الدولية، الجمعة، بوقفه على الفور.

ووفق المسؤول الكبير فمن المرجح أن تفوض الدول الأعضاء الـ27 يوم الاثنين مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لطرح "نوع ما من الاستنتاجات" التي تسمح بنشر البعثة، حيث ستتطلب البعثة موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

وقال المسؤول "من الواضح أن هذا الأمر لن يحصل في الظروف الراهنة، وليس في ظروف الحرب. نحن نتحدث عن المستقبل".

وحذّر دبلوماسي أوروبي من أن الاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى التوصل لموقف موحد بشأن الحرب الدائرة في غزة، لا يزال في "بدايات" أي مسار لإحياء البعثة.