مخاوف غربية من التقارب الإيراني مع الجيش السوداني

توقع دبلوماسي سوداني أن ينعكس التقارب مع إيران سلبًا على البلاد، وأن يزيد من عزلة الجيش السوداني عن العالم، خاصة أن الغرب حاليًا في عداء واضح مع طهران.

وأثار التقارب بين الجيش السوداني وإيران مخاوف في الغرب؛ إذ حذرت وسائل إعلام غربية من خطورة هذا التقارب قائلة، إنه قد يشعل مزيدًا من النيران ويحوّل السودان إلى ساحة حرب بالوكالة بين قوى خارجية تتنافس على مياه البحر الأحمر.

وقال مصدر دبلوماسي سوداني لـ"إرم نيوز" إن وزارة الخارجية السودانية الخاضعة لسلطة الجيش استغلت الظرف الحالي لبدء تقارب مع ايران بلا رؤية إستراتيجية.

وأضاف المصدر أن موقف الجيش مفاجئ؛ إذ كان السودان بالأمس يقاتل ميليشيا الحوثيين في اليمن، وأولئك حلفاء ايران، بينما يذهب اليوم لإيران ويطالبها بعودة العلاقات الدبلوماسية، وهو في أسوأ حالاته بسبب الحرب المشتعلة.

وأشار إلى أن "التقارب مع إيران في هذا الوقت بالذات والحرب مشتعلة في غزة، سوف يزيد من عزلة الجيش السوداني عن العالم، خصوصًا أن الغرب حاليًا في عداء واضح مع إيران، جراء ما يحدث في مياه البحر الأحمر من عرقلة لحركة الملاحة من قبل الحوثيين - على سبيل المثال - ضمن الحرب الدائرة في المنطقة".

وأكد أن خطوة التقارب السوداني الإيراني ستكون لها عواقب وتأثيرات سلبية على البلاد، وقد تطيل أمد الصراع العسكري؛ لأنها تعرقل محاولات الغرب لمعالجة الأزمة في السودان، كما تضع الجيش تحت الضغوط الغربية.