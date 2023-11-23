خبير لـ"إرم نيوز": إسرائيل ارتكبت 3 جرائم في غزة

وأضاف بدوية: "هذه الجريمة واضحة من الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، ومعظم الاستهدافات للمدنيين والمدارس والمستشفيات والشوارع والبنى التحتية"، مؤكدًا أن كل ممارسات إسرائيل بغزة "جرائم حرب".

جريمة التهجير القسري

وبين بدوية، أن "النوع الثاني هو الجرائم ضد الإنسانية والمتمثل في التهجير القسري للسكان من شمال القطاع وغزة إلى مناطق الوسط والجنوب"، متابعًا: "القانون الدولي الإنساني يسمح لقوات الاحتلال أو القوات المتحاربة بنقل السكان في حال الضرورة العسكرية".

واستدرك الخبير القانوني بالقول: "لكن ما أقدم عليه الجيش الإسرائيلي من تهجير للسكان ليس فيه أي ضرورة عسكرية، خاصة وأن السكان أنفسهم أصبحوا هدفًا للضربات العسكرية الإسرائيلية".

واستكمل: "التهجير القسري لم يستخدم لتحقيق أهداف عسكرية، والاستثناء الذي يعطيه القانون الدولي الإنساني لفترة مؤقتة ويجب أن تكون مقدرة وهذا لم يحدث"، متابعًا: "ما حدث تدمير مساكن وإجبار على الترحيل وهذا الأمر كان هدفًا وليس احتياجًا عسكريًا".

الجريمة الأخطر

وحسب بدوية، فإن "الجريمة الأخطر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة هي جريمة الإبادة الجماعية"، مضيفًا: "إسرائيل عملت على تدمير جزئي لعرق آخر هم الفلسطينيون في قطاع غزة، وما فعلته إسرائيل في غزة إبادة جماعية للمدنيين".