الأمم المتحدة: وقوع حوادث اغتصاب خلال هجوم حماس على إسرائيل

أفاد فريق خبراء من الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، بأن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد" بأن أعمال عنف جنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي، وقعت في عدة أماكن خلال الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وزار الفريق وفقا لوكالة "رويترز"، بقيادة الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع براميلا باتن، إسرائيل في الفترة من 29 يناير كانون الثاني إلى 14 فبراير شباط في مهمة تهدف إلى جمع المعلومات وتحليلها والتحقق منها، فيما يتعلق بالعنف الجنسي في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول.