مباحثات مصرية أردنية عراقية حول وقف التصعيد في غزة
بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سبل "وقف التصعيد الخطير" بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك في اتصالين هاتفيين.
وجاء في بيان عن الديوان الملكي الأردني أن ملك الأردن شدد في اتصاليه مع كل من السيسي والسوداني على "ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لخفض التصعيد الخطير في غزة ومحيطها، ودفع الجانبين لضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني"، و"ضرورة تعزيز التنسيق العربي لوقف التصعيد في غزة ومحيطها، ودعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة".
كما أكد "أهمية العمل معا لتفادي تفاقم الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي ستكون لها تداعيات خطيرة على كل جهود التهدئة الشاملة وعلى أمن المنطقة واستقرارها".
وأشار الملك إلى أن "هناك تواصلاً مع الشركاء الإقليميين والدوليين لبحث تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة".
وكان الملك عبدالله دعا في اتصال هاتفي، مساء السبت، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى "تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة"، محذرا من أن "استمرار التصعيد سيكون له انعكاسات سلبية على المنطقة".