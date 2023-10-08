مباحثات مصرية أردنية عراقية حول وقف التصعيد في غزة

كما أكد "أهمية العمل معا لتفادي تفاقم الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي ستكون لها تداعيات خطيرة على كل جهود التهدئة الشاملة وعلى أمن المنطقة واستقرارها".

وأشار الملك إلى أن "هناك تواصلاً مع الشركاء الإقليميين والدوليين لبحث تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة".

وكان الملك عبدالله دعا في اتصال هاتفي، مساء السبت، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى "تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة"، محذرا من أن "استمرار التصعيد سيكون له انعكاسات سلبية على المنطقة".