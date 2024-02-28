غارات إسرائيلية تستهدف محيط دمشق (فيديو وصور)

ونقلت "سانا" على لسان مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 21:35 من مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات".