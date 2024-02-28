غارات إسرائيلية تستهدف محيط دمشق (فيديو وصور)
استهدفت غارات جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء الأربعاء، محيط العاصمة السورية دمشق.
وأكد شهود عيان، سماعهم أصوات الدفاعات الجوية وهي تطلق نيرانها باتجاه الصواريخ بهدف إسقاطها، فيما قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إنه تم التصدي لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق.
ونقلت "سانا" على لسان مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 21:35 من مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات".
فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الغارات استهدفت مواقع إيرانية في منطقة ببيلا جنوبي العاصمة السورية.