قبل شهر من الموعد النهائي.. 31 مرشحًا لرئاسة الجزائر

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، أن عدد المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل بلغ 31 مرشحًا ومرشحة لغاية مساء الأحد، وفق موقع التلفزيون الجزائري.

وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، في ندوة صحفية السبت، إن "تاريخ الـ18 من يوليو/ تموز المقبل سيكون الموعد النهائي أمام الراغبين في الترشح لهذه الاستحقاقات، ليفسح بعدها المجال لدراسة ملفات الترشح لغاية الـ27 من يوليو/ تموز".

وأكد شرفي أنه "في الـ27 من يوليو/ تموز، سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للأسماء التي قُبلت ملفات ترشحها للانتخابات الرئاسية، قبل أن يتم رفع قائمة المترشحين المقبولين، إلى المحكمة الدستورية، للبت فيها بصفة نهائية".