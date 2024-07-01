قبل شهر من الموعد النهائي.. 31 مرشحًا لرئاسة الجزائر
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، أن عدد المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل بلغ 31 مرشحًا ومرشحة لغاية مساء الأحد، وفق موقع التلفزيون الجزائري.
وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، في ندوة صحفية السبت، إن "تاريخ الـ18 من يوليو/ تموز المقبل سيكون الموعد النهائي أمام الراغبين في الترشح لهذه الاستحقاقات، ليفسح بعدها المجال لدراسة ملفات الترشح لغاية الـ27 من يوليو/ تموز".
وأكد شرفي أنه "في الـ27 من يوليو/ تموز، سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للأسماء التي قُبلت ملفات ترشحها للانتخابات الرئاسية، قبل أن يتم رفع قائمة المترشحين المقبولين، إلى المحكمة الدستورية، للبت فيها بصفة نهائية".
ويتواصل سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقصر الأمم (الجزائر العاصمة) إلى غاية منتصف الليل من الـ18 من يوليو/ تموز المقبل، وهي العملية التي خُصص لها أكثر من 14 ألف عنصر، وفقًا لِما كان صرح به رئيس السلطة، محمد شرفي.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قرر في الـ21 من مارس/ آذار الماضي، إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، وحدد تاريخها في الـ7 من سبتمبر/ أيلول 2024.