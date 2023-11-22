الرئيس الفلسطيني يرحب باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، بالاتفاق الإنساني الذي تم التوصل إليه بوساطة خارجية بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة، داعيًا إلى حلول أوسع للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ فترة طويلة.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسن الشيخ في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، "الرئيس محمود عباس والقيادة يرحبان باتفاق الهدنة الإنسانية، ويثمنان الجهد القطري المصري الذي تم بذله".

وجدد الشيخ الدعوة "للوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية وتنفيذ الحل السياسي المستند للشرعية الدولية وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته".