هل تشتعل الجبهة الجنوبية اللبنانية بعد الهدنة في غزة؟

تبادلت القوات الإسرائيلية وميليشيا حزب الله اللبناني إطلاق النار بكثافة متصاعدة عبر الحدود، منذ السابع من أكتوبر الماضي، في أكبر تصعيد يخرج عن قواعد الاشتباك منذ الحرب التي خاضتها الجماعة المدعومة من إيران وإسرائيل في عام 2006.

وشنَّ حزب الله سلسلة من الهجمات ضد إسرائيل، ما خلق مناوشات حدودية قوية، وأجبر تل أبيب على الرد، حتى إن الأمر أدَّى مؤخرًا إلى مقتل خمسة من حزب الله، من بينهم نجل النائب محمد رعد، رئيس الكتلة النيابية للحزب، في غارة إسرائيلية على بيت ياحون في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

رهن تطورات الأحداث

يقول خبير الأمن القومي المصري، اللواء محمد عبدالواحد، إن "كلًا من حزب الله وإسرائيل يعيان جيدًا خطورة التصعيد على الجبهة الجنوبية اللبنانية، فالطرف الأول يتعرض لضغوط داخلية، على أساس أنه يتحمل الوضع اللبناني المأزوم اقتصاديًّا وسياسيًّا وأمنيًّا".

أما تل أبيب، فتركز جهودها العسكرية والسياسية على جبهة غزة، ولا ترغب في توسيع جبهات خارجية ضد قواتها، وفق اللواء محمد عبدالواحد.

وأضاف الخبير العسكري، في تصريحاته لـ"إرم نيوز"، أن "احتمال توسع الحرب في لبنان، هو رهن تطورات الأحداث في غزة، بالإضافة إلى تحريض إيران وفقًا لمصالحها في المنطقة"، موضحًا أنه "من الممكن أن تذهب تل أبيب نحو توسيع رقعة الحرب إلى الجبهة الشمالية، حال سيطرت إسرائيل على غزة".

ورغم الهدنة المؤقتة مقابل الإفراج عن أسرى بين إسرائيل وحماس على دفعات، يتوقع اللواء محمد عبدالواحد أن "تشهد الفترة المقبلة صعوبة كبيرة في التفاوض بينهما، خصوصًا فيما يتعلق بالأسرى العسكريين الإسرائيليين المحتجزين لدى الحركة الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن "حماس لن ترضى بإطلاق سراحهم، إلا إذا أخذت ضمانات بوقف كامل لإطلاق النار".

ضوء أخضر إيراني

بدوره، استبعد الخبير المصري في السياسات الدولية، الدكتور محمد محسن أبو النور، في تصريحاته لـ"إرم نيوز"، توسع نطاق الحرب بين الطرفين أو مع وكلاء إيران في الإقليم.

وتوقع الاكتفاء ببعض العمليات العسكرية عبر الميليشيات الحوثية والحشد الشعبي العراقي والميليشيات السورية التابعة لطهران ضد القواعد الأمريكية في المنطقة.

ومن جانبه، يشير الباحث المصري في الشؤون الإيرانية، الدكتور محمد خيري، في تصريحاته لـ"إرم نيوز"، إلى أن "المناوشات بين الطرفين لا ترقى إلى حرب شاملة، على أساس أن الحرب لن تحدث إلا بضوء أخضر إيراني، في ظل رغبة طهران في عدم التورط في حرب مباشرة مع إسرائيل وأمريكا".

وخاض الطرفان ثلاثة حروب في أعوام 1993 و1996 و2006، وأبدت الجماعة اللبنانية تطورها العسكري في 2006 أثناء حرب استمرت خمسة أسابيع، واندلعت بعد عبور أعضاء من الجماعة الحدود إلى الداخل الإسرائيلي، وخطف جنديين وقتل آخرين.

وأودت الحرب بحياة 1200 شخص في لبنان، معظمهم مدنيون، و158 إسرائيليًّا معظمهم جنود، وأطلق حزب الله خلالها آلاف الصواريخ على إسرائيل، وانتهى الصراع دون فائز أو خاسر واضح، ولكن تعرّضت أجزاء كثيرة من لبنان للدمار.

مخاوف إسرائيلية

استند التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد الجماعة اللبنانية الموالية لإيران إلى أصوات إسرائيلية داخلية من عسكريين متقاعدين واليمين المتطرف، في ظل مخاوف كبيرة من تكرار حرب 2006، وفق الخبير المصري في الشؤون الإيرانية، الدكتور يوسف بدر.

وحذَّر وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الأمم المتحدة من أن "منطقة الشرق الأوسط قد تدخل في صراع كبير، إذا لم يُنفذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن نزع سلاح حزب الله".

وأشار رئيس الدبلوماسية الإسرائيلية إلى القرار 1701 الصادر في أغسطس 2006، الذي يهدف إلى وقف كامل للمناوشات العسكرية بينهما، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، ونشر القوة المؤقتة التابعة للأمم المتحدة لقوات حفظ السلام.

وبالمثل، يهدف القرار إلى نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة اللبنانية، بما في ذلك حزب الله، والقضاء على جميع القوات المسلحة في لبنان، باستثناء اليونيفيل أو الجيش اللبناني بالقرب من الحدود، ويشير إلى أهمية تمتع الحكومة المحلية بالسيطرة الكاملة على لبنان.

ومع ذلك، لم تُنفذ هذه الأحكام، وزاد حزب الله من مكانته كجماعة مدججة بالسلاح في السنوات الأخيرة، وتشير الجماعة اللبنانية إلى أن "لديها عشرات الآلاف من المقاتلين، وتمتلك ترسانة تضم نحو 150 ألف صاروخ وقذيفة".

وتتباهى الجماعة بحيازتها أسلحة تشمل صواريخ دقيقة وطائرات مُسيّرة، وتقول إنها "تستطيع قصف كل أنحاء إسرائيل".

ضربات مضادة

ترغب إسرائيل في التخلص من قواعد حزب الله اللبناني نهائيًّا، ودائمًا ما توجه رسائل تهديد مستمرة ضد عناصره، لبث رسالة مفادها بأن "القوات الإسرائيلية جاهزة لفتح جبهة عسكرية في لبنان على غرار ما تفعله في غزة"، وفق قول بدر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أكثر من مناسبة، إنه "إذا فتح حزب الله جبهة حرب مع إسرائيل، فإن ذلك سيؤدي إلى ضربات مضادة تجلب دمارًا لا يمكن تصوره على لبنان".

وأبلغ قادة الجيش الإسرائيلي نتنياهو بأنه "لا مفر من توجيه ضربة شديدة لحزب الله"، مشيرين إلى أن "هذه الضربة يجب أن تكون موجعة، وفي ضاحية بيروت، حتى تكون رادعة".

وترغب إسرائيل في إبعاد عناصر حزب الله إلى عمق الجنوب، وتأمين منطقة عازلة بعمق 20 إلى 30 كيلومترًا، الأمر الذي يرفع من احتمالية المواجهة في جنوب لبنان.

ووفق تقديرات المحللين العسكريين، يوجد شرطان لفتح الجبهة الشمالية، الأول أن تكون إسرائيل قد ثبتت وجودها في غزة، والأمر الآخر أن يستخدم حزب الله قدرات صاروخية تفجيرية التي يمكن أن تطاول عمق إسرائيل.

الرد بالمثل

بشأن رد حزب الله المتوقع خلال الفترة المقبلة، أشار يوسف بدر، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى احتمالية رد الجماعة اللبنانية على الرسائل العسكرية الإسرائيلية، ولكن وفق حسابات معينة، قائلًا: "الرد سيكون بالمثل، وليس الرد الذي يفتح جبهة حرب".

وأثار زعيم حزب الله، حسن نصر الله، مرارًا وتكرارًا سيناريو افتراضيًّا يتوغل فيه مقاتلوه في شمال إسرائيل، حال اندلاع الحرب.

وحال اندلاع الحرب، فإن السيناريو المحتمل، كما يرى يوسف بدر، هو أن تستخدم إسرائيل تفوقها الجوي في استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في مختلف المناطق اللبنانية، مشيرًا إلى أن "الحزب يمتلك قدرات دفاع جوي، باستطاعتها أن تعوق الطيران على المدى الأدنى، ولكن ليس المديين المتوسط والأعلى".

وبرأي مراقبين، فإن "توسع الحرب باتجاه لبنان، لن يقتصر على المناطق الجنوبية فقط، إنما سيشمل معظم المناطق اللبنانية خصوصًا ضاحية بيروت الجنوبية، معقل الحزب الرئيس، ومحافظة البقاع، إضافة إلى مناطق في جبل لبنان والشمال".

ولن تخرج السيناريوهات المتوقعة عن ثلاثة، أولها دخول حزب الله الحرب بأمر واضح من إيران، أو ضربة استباقية إسرائيلية، أو انهيار داخلي لبناني يؤدي إلى انتفاضة ضد الحزب، وفق ما يرى المحللون.

ويتوقع المحللون تزايد حدة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة الراهنة، خصوصًا أن "الحكومة الإسرائيلية ترى الهدنة انتكاسة سياسية تحتاج إلى تصعيد عسكري خلال الفترة المقبلة لرد الاعتبار".

وتعيش حاليًّا قرى بالقطاعات الغربية والوسطى والشرقية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حالة من الهدوء الحذر، حيث لم يسجل أي قصف إسرائيلي أو عمليات عسكرية أو استهدافات من جانب حزب الله، وتستعد مناطق حدودية عدة لعودة عدد من العائلات التي سبق لها أن نزحت قبل أيام بسبب التوترات عند الحدود.