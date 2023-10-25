"معركة الوقود".. سلاح من نوع خاص في حرب غزة

يشهد قطاع غزة معركة وقود تدور رحاها بين إسرائيل وحركة حماس، التي تسيطر على القطاع، وتشتد ضراوتها بالموازاة مع الحرب العسكرية المشتعلة بين الجانبين منذ عملية "طوفان الأقصى".

وتطالب المنظمات الإنسانية في غزة بإدخال الوقود اللازم، وتحذر من أنها تتجه نحو وقف عملها في حال لم تحصل عليه، بينما تصر إسرائيل على عدم السماح بدخوله إلى القطاع مهما كلفها ذلك.

وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من اضطرارها إلى وقف عملياتها الإغاثية الأربعاء، في قطاع غزة بسبب نقص إمدادات الوقود. وقالت: "إذا لم نحصل على الوقود بشكل عاجل، سنضطر إلى وقف عملياتنا".

وقال الهلال الأحمرالفلسطيني، يوم الثلاثاء، إنه تسلم الدفعة الرابعة من المساعدات الإنسانية التي ضمت ثماني شاحنات، محملة بأدوية ومواد غذائية وماء، بينما غابت مادة الوقود.