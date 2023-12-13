الجيش السوداني يستعين بمرتزقة أجانب لتنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة
تداولت تقارير نشرتها وسائل إعلام غربية وعربية، أنباء عن استعانة الجيش السوداني بمرتزقة أوكرانيين وأذريين، إلى جانب التزود بأسلحة إيرانية، لمساعدته في المعارك التي يخوضها ضد قوات الدعم السريع.
ونقلت التقارير عن نائب البعثة الأوروبية في الخرطوم دانيال وايس قوله، إن الجيش السوداني متورط بالاستعانة بمرتزقه أوكرانيين وآذريين ومصريين في المعارك الدائرة على الأرض ضد قوات الدعم السريع.
وكشف المسؤول الأممي عن أن إيران تقدم الدعم للجيش السوداني عن طريق تزويده بالسلاح.
وكانت وكالة أنباء العالم العربي (AWP) قد نقلت عن شهود عيان أن الجيش السوداني قصف مواقع وأهدافا لقوات الدعم السريع جنوب ووسط العاصمة الخرطوم بطائرات مسيرة أول أمس الإثنين.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أكد مستشار في وزارة الدفاع السودانية في تصريحات لقناة "الجزيرة" مشاركة أوكرانيا في تزويد الجيش السوداني بخبراء ومدربين في مجال الطائرات المسيرة.
كما كشف تحقيق أجرته شبكة "سي إن إن" عن أساليب الجيش السوداني في إدارة الحرب، ومناوراته التي تُدار خلف الستار.
وأكدت الشبكة أن الجيش السوداني لجأ إلى توظيف مرتزقة أجانب لتعزيز صفوفه وزيادة قدراته الحربية، أمام زحف قوات الدعم السريع، في حرب طاحنة مستمرة منذ شهور.
وبينت شبكة "سي إن إن" استعانة الجيش السوداني بمرتزقة أوكرانيين لتنفيذ سلسلة من الهجمات باستخدام طائرات مسيّرة، إضافة إلى عملية برية ضد قوات الدعم السريع في السودان.
وقالت الشبكة إنها حصلت على مقاطع فيديو تكشف أن هجمات نفذت ضد قوات الدعم السريع تحمل بصمات مرتزقة أوكرانيين.
ووفق المصدر ذاته، فقد استُخدمت مسيّرتان، يستخدمهما الأوكرانيون على نطاق واسع، في ثماني غارات على الأقل ضد قوات الدعم السريع.
ونقلت "سي إن إن" عن خبراء قولهم، إن الخطط العسكرية المستخدمة في تلك الهجمات، ومن أبرزها انقضاض الطائرات المسيرة على أهدافها على نحو مباشر وسريع، هي تكتيكات غير معتادة في السودان، وفي القارة الأفريقية بشكل عام.
كما أظهر التحقيق ذاته، في مقطع مصور، كلمات باللغة الأوكرانية على أجهزة التحكم التي تدار بها المسيّرات التي استهدفت قوات الدعم السريع.