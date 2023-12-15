جيك سوليفان في تل أبيب.. ضغوط أمريكية و"إصرار" إسرائيلي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الجمعة، إن بلاده تحث إسرائيل على تركيز الحرب في غزة على الاستهداف الدقيق لقيادة حماس بدلا من القصف والعمليات البرية واسعة النطاق، دون أن يذكر متى سيحدث هذا التحول.

وقاومت إسرائيل حتى الآن الضغوط العالمية المتزايدة لكبح هجومها الذي أودى بحياة نحو 19 ألف فلسطيني منذ هاجمتها حركة حماس، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر .

وقال سوليفان للصحفيين خلال زيارة لإسرائيل: "سيكون هناك انتقال إلى مرحلة أخرى في هذه الحرب، مرحلة تركز بطرق أكثر دقة على استهداف القيادة وعلى العمليات المستندة إلى المعلومات الاستخباراتية".

ومن أهم أهداف الحرب الإسرائيلية، محمد الضيف قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحماس والذي كان العقل المدبر لهجوم السابع من أكتوبر، وكذلك الرجل الثاني في القيادة مروان عيسى ورئيس حماس في غزة يحيى السنوار.

وذكر سوليفان أنه ناقش توقيت هذا التحول في اجتماعاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب والقادة العسكريين أمس الخميس.

وقال: "متى سيحدث ذلك بالضبط وتحت أي ظروف تحديدا سيكون محل مناقشات مكثفة مستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".