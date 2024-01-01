الأسرى مقابل إنهاء الحرب.. هل تتراجع إسرائيل عن تعنتها لإتمام صفقة تبادل جديدة ؟

ذكرت محطات تلفزة إسرائيلية أن ثمة حالة من التفاؤل الحذر بشأن تحريك الاتصالات في تجاه صفقة أسرى جديدة مع حركة حماس، مع أن الحديث عن الوصول إلى اتفاق نهائي ما زال بعيد المنال، وسط مخاوف إسرائيلية من محاولات حركة حماس لكسب الوقت.

قناة "الأخبار الـ12" الإسرائيلية ذكرت، الأحد، أن رئيس "الموساد" دافيد بَرنِيَّاع، أطلع مجلس الحرب "الكابينت" على ما قالت إنها "إشارات وصلت من حماس عبر قطر، تنص على أن حماس تبدي مرونة ومستعدة لإدارة نوع من المحادثات تحت النار، تستند إلى مقترح قطري".

تفاؤل الحذر

وكانت حماس أعلنت أنها لن تدخل في مفاوضات بشأن صفقة جديدة، طالما استمرت الحرب، وطالبت بوقف جميع صور العمليات العسكرية شرطًا لصفقة جديدة.

أمَّا إسرائيل فكانت تنتظر وتحاول كسب الوقت، على أمل أن تنجح عملياتها العسكرية في تحرير كل الرهائن أو جزء منهم، وهو أمر لم يفلح.

القناة أشارت إلى أن موقف حماس الجديد يدعو للتفاؤل الحذر، وأن الحركة أظهرت نزعة إيجابية، حتى لو كان الحديث عن اتفاق أمرًا بعيدًا.