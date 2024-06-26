يحتجزون 4 طائرات.. الحوثيون يعرقلون عودة 300 حاج يمني إلى ديارهم

وذكر وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة، أن 300 حاج يمني، علقوا في السعودية، بعد استكمالهم إجراءات مغادرة المملكة وختم الخروج من مطار جدة الدولي، لكنهم لم يتمكنوا من العودة نتيجة عدم وصول الطائرات.

وأكد أن وزارة الأوقاف والإرشاد، خاطبت مطار جدة الدولي، وطلبت إلغاء حتم الخروج، لإعادة الحجاج إلى مكة، حتى يتم الترتيب لمغادرتهم إلى صنعاء في وقت لاحق، في حين قامت الوزارة بترتيب مساكن للحجاج العائدين بشكل مؤقت.

وفيما يتعلق بأسباب احتجاز الطائرات الأربع في صنعاء، قال الرباش، إنها حتى الآن غير واضحة، لافتًا إلى أن ميليشيا الحوثي عرقلت سفر الحجاج من مناطق سيطرتهم في البداية، ثم قاموا بتهديدهم، إضافة إلى اعتقال ملاك وكالات الحج.