يحتجزون 4 طائرات.. الحوثيون يعرقلون عودة 300 حاج يمني إلى ديارهم
قال وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، الدكتور مختار الرباش، إن 300 حاج يمني لم يتمكنوا من العودة إلى وطنهم، وهم عالقون في المملكة العربية السعودية، نتيجة لاحتجاز ميليشيا الحوثي أربع طائرات منذ اليومين الماضيين.
وأكد الرباش، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن ميليشيا الحوثي، تحتجز على مدى يومين، 4 طائرات تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية، في مطار صنعاء الدولي، الخاضع لسيطرتها، بعد نقلها مئات الحجاج اليمنيين من المملكة العربية السعودية إلى صنعاء.
وذكر وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة، أن 300 حاج يمني، علقوا في السعودية، بعد استكمالهم إجراءات مغادرة المملكة وختم الخروج من مطار جدة الدولي، لكنهم لم يتمكنوا من العودة نتيجة عدم وصول الطائرات.
وأكد أن وزارة الأوقاف والإرشاد، خاطبت مطار جدة الدولي، وطلبت إلغاء حتم الخروج، لإعادة الحجاج إلى مكة، حتى يتم الترتيب لمغادرتهم إلى صنعاء في وقت لاحق، في حين قامت الوزارة بترتيب مساكن للحجاج العائدين بشكل مؤقت.
وفيما يتعلق بأسباب احتجاز الطائرات الأربع في صنعاء، قال الرباش، إنها حتى الآن غير واضحة، لافتًا إلى أن ميليشيا الحوثي عرقلت سفر الحجاج من مناطق سيطرتهم في البداية، ثم قاموا بتهديدهم، إضافة إلى اعتقال ملاك وكالات الحج.