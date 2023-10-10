الأردن ينفي استخدام قواعده العسكرية لنقل إمدادات لإسرائيل

نفى مصدر عسكري في القوات المسلحة الأردنية مزاعم كاذبة يتم تداولها حول استخدام القواعد العسكرية الأردنية من قبل الجيش الأمريكي لنقل إمدادات إلى إسرائيل.

وأكد المصدر في بيان أورده الموقع الرسمي للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن ما تم تداوله حول انطلاق طائرة عسكرية أمريكية من قاعدة عسكرية أردنية ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة.

وأوضح أن الطائرة المشار إليها في مزاعم كاذبة، روجت مساء أمس الأول، عبرت الأجواء الأردنية بعد منحها تصريح عبور وفق الإجراءات القانونية التي تحكم حركة الطيران الدولية، وتأكيد طلب العبور أنها تحمل ركابًا ولا تحمل أي معدات.