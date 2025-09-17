مصادر طبية لـ"إرم نيوز": مقتل 31 فلسطينيًا منذ فجر اليوم جراء الغارات الإسرائيلية

قطر: عملية إسرائيل البرية في غزة امتداد للإبادة الجماعية

قصف إسرائيلي على غزةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

أدانت دولة قطر "بأشد العبارات" العملية البرية الواسعة التي بدأها الجيش الإسرائيلي للسيطرة على غزة، واعتبرت أنها "امتداد لحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وانتهاك سافر للقانون الدولي".

 وحذرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الأربعاء، من أن إسرائيل تسعى إلى "تقويض فرص السلام في المنطقة، من خلال خطط ممنهجة تشكل خطرا على السلم والأمن الإقليمي والدولي".

وأشارت إلى أن من ذلك "حرب الإبادة الجماعية الوحشية على غزة، والسياسات الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية القائمة على منطق الاستعلاء والاعتداء والغدر، ما يتطلب تضامنا دوليا حاسما لإجباره على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية".

 وجددت الوزارة موقف قطر في "دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

