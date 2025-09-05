الجامعة العربية: التعايش والسلام لن يتحققا في ظل ممارسات إسرائيل

أكدت جامعة الدول العربية، في وثيقة صادرة عقب اجتماعها الذي اختُتم اليوم الجمعة، أنه لا يمكن تحقيق تعايش سلمي في منطقة الشرق الأوسط في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية، وسعيها إلى ضم أراضٍ أخرى، واستمرارها في "ممارساتها العدائية".

وتبنت الجامعة، خلال الاجتماع الوزاري الذي عُقد الخميس في مقرها بالقاهرة، "الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة" التي تقدمت بها مصر والسعودية، والتي أشارت إلى "تقويض كل مسارات السلام والأمن والاستقرار، لا سيما عبر مواصلة إسرائيل من دون رادع حربها العبثية على قطاع غزة، والانتهاكات الجسيمة من قتل وحصار وتجويع وضم أراضٍ واستيطان ومحاولة تهجير الشعب الفلسطيني".

وشددت قرارات الجامعة على "عدم إمكانية التعويل على ديمومة أي ترتيبات للتعاون والتكامل والتعايش بين دول المنطقة في ظل استمرار احتلال إسرائيل لبعض الأراضي العربية أو التهديد باحتلال أو ضم أراضٍ عربية أخرى".

وجددت الجامعة العربية في بيانها التأكيد أن "غياب التسوية السلمية للقضية الفلسطينية هو السبب الرئيس في اندلاع جولات العنف" في المنطقة.

وأشارت إلى أن هذه التسوية لا تتحقق إلا عبر حل الدولتين ومبادرة السلام العربية لعام 2002 المعروفة بـ"الأرض مقابل السلام"، وانسحاب إسرائيل إلى حدود 4 يونيو/حزيران 1967، وتجسيد الدولة الفلسطينية.