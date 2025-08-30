الشرع يكشف عن "إشارات سلبية" من أطراف عراقية تجاه سوريا (فيديو)

كشف الرئيس السوري أحمد الشرع، الجمعة، عن ما أسمها "إشارات سلبية" كانت تصدر من أطراف عراقية تجاه سوريا، لافتاً إلى أن هذه الإشارات فيها جزء كبير من الوهم.

وقال الشرع، في كلمة له: "السياسية السورية لا تذهب في هذا الاتجاه، وموضوع داعش في العراق لم نكن جزءاً منه بل تأذينا في سوريا بسببه"، مؤكداً أن "السياسة السورية ليست بهذا الاتجاه".

وأوضح الشرع أن "العراق أحياناً تبدو هذه طبيعته ونوعاً ما دائماً فيه إشكاليات، ووضعه وبنيته الجيوسياسية حمالة للمشاكل"، على حد تعبيره.

وتابع: "نحن في بعض الأحيان ليس من الواجب علينا أن نحل المشاكل المستعصية في المنطقة، لكن يمكن إدارة هذا الخلاف والتكيف معه والتأقلم معه، لكن دون التصادم معه".

وشدد الرئيس السوري على "ضرورة تصغير الخلافات بين البلدين لتحقيق الإزدهار في المنطقة".

وأشار الشرع إلى أن "هناك وحدة حال بين الشعبين العراقي والسوري، لكن اختلاف الساسة بين بعضهم دائماً يعكر هذا المزاج".