تقارير عبرية: إسرائيل بصدد إعلان "حسم" الحرب في رفح للتفرغ للبنان

زعمت وسائل إعلام عبرية، السبت، أن إسرائيل اقتربت من إعلان "حسم" الحرب ضد "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس، بعد انتهاء معركة رفح، ومن ثم بدء التركيز على الحرب الواسعة المحتملة ضد ميليشيا "حزب الله" في لبنان.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه "بنهاية العمليات العسكرية في مدينة رفح، جنوبي القطاع، سيواصل الجيش الإسرائيلي العمليات الميدانية ولكن بأساليب مختلفة، ضمن ما يصفها بالمرحلة الثالثة من الحرب".

واستدلت القناة على قرب إعلان "الحسم" على حماس بالتصريحات التي صدرت عن مصادر عسكرية رسمية، يوم الاثنين الماضي، وورد فيها أن اثنتين من بين 4 كتائب لحماس، ضمن ما يُعرف بـ "لواء رفح"، أصبحتا في وضع متردٍ.

وقالت إن "الجيش الإسرائيلي بصدد إعلان الحسم ضد الكتيبتين في رفح، وإن كتيبتين أخريين في حالة متوسطة، ما يعني أن نصف لواء رفح التابع لحماس يواجه وضعًا إشكاليًا".