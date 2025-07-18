هدنة مقابل تحييد الهجري.. تفاصيل المفاوضات بين "مكافحة الإرهاب" السوري والجربوع

كشف أنس محمد الشيخ، المعروف بـ"أبو زهير الشامي"، "القائد العام للجهاز السوري لمكافحة الإرهاب" المستقل، عن مفاوضات يقودها حاليا مع شيخ عقل الطائفة الدرزية يوسف جربوع، بهدف التوصل إلى اتفاق يحقن الدماء في السويداء، شريطة تحييد الشيخ حكمت الهجري، باعتباره "خائنا لسوريا" على حد تعبيره.

ووفقا لتسجيلات خاصة حصل عليها "إرم نيوز" للمحادثات بين الطرفين (الشامي وجربوع)، تجري المفاوضات بشكل حثيث، في محاولة للوصول إلى مخرج للأزمة الحالية التي تعيشها السويداء وسوريا.

مفاوضات "مسجلة"

وفي تسجيل صوتي، للشيخ يوسف جربوع موجه لقائد جهاز مكافحة الإرهاب، يقول شيخ عقل الطائفة الدرزية: "نحن كدروز كان وما زال توجهنا هو دمشق عاصمتنا السورية، والخط الوطني الذي انتهجه أهلنا من قبلنا على مدى عقود من السنين بالانتماء، نحن جزء أساسي من سوريا وسيبقى وفاؤنا أبدا إلى سوريا وأهل سوريا".

ويضيف الشيخ جربوع: "الأصوات الأخرى التي تتوجه بغير هذا الاتجاه لا تمثلنا وإنما هي أصوات تمثل أشخاصها فقط، وما قيل عن استقواء أو طلب الحماية من الخارج، لم نكن موافقين عليه".

الاعتداءات الإسرائيلية

وأكد "نحن ملتزمون بخطنا الوطني المنتمي إلى دولتنا الحبيبة سوريا، وإلى شعب سوريا وأهل سوريا، ونرى أن المكون السوري والفسيفساء السوري لا يكون كاملا إلا بكمال عناصره ومحافظاته".

وأدان الشيخ جربوع "العدوان الذي شنه العدو الغاشم"، مشيرا إلى أن الاعتداء الإسرائيلي مرفوض بشكل كامل، وأن من سقطوا جراء هذا العدوان هم "من أهلنا السوريين، وهم أبناؤنا أيضا، ولن نرضى إلا أن نعتبر أنفسنا نحن مصابين مثل باقي أهلنا السوريين".

ولفت الجربوع في التسجيل الموجه لقائد جهاز مكافحة الإرهاب إلى أن "ما حدث هو خارج سيطرتنا وخارج إرادتنا، وأعتقد جازما أن هذا الملف هو ملف دولي يجري العمل عليه، ولا يؤخذ فيه رأينا كطائفة أو كأقلية، ولكن أحيانا يُفرض علينا فرضا دون إرادتنا".

وأكد أن "ما حصل وما سيحصل لن يبعدنا عن محيطنا السوري وأهلنا السوريين".

وطالب الجربوع بنقل رسالة إلى مقاتلي العشائر "بوأد الفتنة وحقن الدم وتغليب لغة العقل، بما يوصل كل إنسان لحقه بالطرق المشروعة عرفيا أو قانونيا".

اتهامات للهجري

من جهته، اتهم الشامي شيخ عقل الطائفة الدرزية حكمت الهجري، بأنه "يعمل لصالح المشروع الصهيوني" مشيرا إلى أن هذا الأمر مستفز للشعب السوري بشكل كامل، وفق قوله.

واعتبر الشامي في رسائله المسجلة للشيخ الجربوع، أن هذا التوجه يشكل خطرا على الدولة السورية وليس على النظام الحالي فقط، عبر استعانته بالطيران الإسرائيلي، مؤكدا أن هذا الطيران سيدخل الدروز والسويداء في عداء كبير يمتد إلى عشرات السنوات.

وأكد الشامي أن الحل الوحيد هو في تحييد الهجري لأنه لا يمكن رهن "جبل العرب" بشكل كامل لشخص مثله، وفق قوله.

وطالب بدخول الأمن الداخلي والجيش لسوري لبسط الأمن والأمان في السويداء، متعهدا بأن أي خرق أو انتهاك يُرتكب من قبل أي عنصر من قوات الأمن ضد أهالي السويداء، سيكون مصيره "محاكمة ميدانية" في ساحات السويداء.

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تصريحات الهجري "المستفزة"

ولفت رئيس الجهاز السوري لمكافحة الإرهاب إلى ما أسماها "التصريحات المستفزة للشيخ الهجري" وخاصة تلك المتعلقة بفتح ممر مع "قسد"، بالنظر إلى ما وصفه بالحساسية الكبيرة جدا بين السوريين وقوات سوريا الديمقراطية.

وأقر أبو زهير الشامي بأنه هو من أعلن النفير العام عقب التعديات التي طالت بدو السويداء، وإصرار الهجري على إخراج كل القوات الأمنية من هناك.

وأشار إلى أن "الفزعات" التي خرجت إلى السويداء تبلغ 50 ألف مقاتل، وهي اليوم تتقدم في السويداء، مهددا بأن ما يمنعها من السيطرة على المدينة هو انتظار نتائج المفاوضات مع الشيخ جربوع وبقية المشايخ، وأن الشرط هو دائما منع أي دور للشيخ الهجري.

حلفاء الجهاز في السويداء

وقال الشامي إن لدى جهاز مكافحة الإرهاب حلفاء في السويداء، وعلى رأسهم "لواء الجبل" بقيادة "أبو ريان"، مشيرا إلى أن هؤلاء جاهزون للانتشار مع قوى الأمن الداخلي لحفظ الأمن في السويداء.

وكشف أن التواصل لم ينقطع مع الإسرائيليين حول أزمة السويداء، وأن إسرائيل تريد فتح الطريق بين السويداء وقسد، "وقد رفضنا ذلك بشكل قاطع"، مؤكدا أن أي اعتداء أو قصف إسرائيلي على أرتال مقاتلي العشائر لن يثني هذه القوات عن متابعة مهماتها في دخول السويداء "واقتلاع الشيخ حكمت الهجري"، حسب تعبيره.