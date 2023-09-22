فيديو يظهر استخراج جثتين من تحت صخرة ضخمة في المغرب

نجح فريق إنقاذ تابع للوقاية المدنية المغربية في انتشال جثتين من تحت صخرة ضخمة، في قرية إيمن تالا ببلدية أنكال بمدينة أمزميز نواحي مراكش، في إطار الاستجابة لزلزال الحوز، الذي خلف آلاف القتلى والمصابين، وترك دمارا كبيرا في المناطق التي ضربها.

وأظهر مقطع فيديو من عملية الاستخراج أعضاء الفريق وهم يحفرون بين الصخور في منطقة جبلية، باستخدام آلية حفر كبيرة، وبعض المعدات اليدوية، قبل أن يصلوا إلى الجثمانين.

وأفادت مصادر محلية بأن الضحيتين "هما رجل وزوجته، وأن معالم وآثار منزلهما حيث توفيا اختفت، ولم يستطع الأهالي إرشاد فرق التدخل إليه، ما فرض مسح المنطقة عبر آليات وكلاب مدربة، إلى أن تم العثور على الجثتين".