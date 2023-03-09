سوريا.. مطار حلب يستأنف العمل الجمعة بعد توقف جرّاء غارة إسرائيلية

نقلت وسائل إعلام رسمية سورية، اليوم الخميس، عن بيان لوزارة النقل، القول إن حركة النقل الجوي في مطار حلب السوري ستُستأنف، ابتداءً من صباح غدٍ الجمعة، وذلك بعد توقفها بسبب غارة جوية إسرائيلية.

ودعت الوزارة أيضًا جميع شركات الطيران لإعادة ﺑﺮﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة، وقالت إن المطار مستعد لاستقبال طائرات المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال على مدار الساعة.