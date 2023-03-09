سوريا.. مطار حلب يستأنف العمل الجمعة بعد توقف جرّاء غارة إسرائيلية
نقلت وسائل إعلام رسمية سورية، اليوم الخميس، عن بيان لوزارة النقل، القول إن حركة النقل الجوي في مطار حلب السوري ستُستأنف، ابتداءً من صباح غدٍ الجمعة، وذلك بعد توقفها بسبب غارة جوية إسرائيلية.
ودعت الوزارة أيضًا جميع شركات الطيران لإعادة ﺑﺮﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة، وقالت إن المطار مستعد لاستقبال طائرات المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال على مدار الساعة.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن غارة جوية إسرائيلية عطلت الخدمات في مطار حلب، يوم الثلاثاء، وأجبرت السلطات السورية على إعادة توجيه الرحلات الجوية التي تحمل مساعدات لمتضرري زلزال الشهر الماضي.
ونقلت الوكالة السورية للأنباء "سانا" عن المصدر قوله، إن الغارة تسببت بـ "ضرر مادي" في المطار، دون أن تتطرق لذكر حدوث وفيات أو إصابات.
من جهته، رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الموضوع، بحسب "رويترز".