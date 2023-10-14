مصدر: استنفار أمني مصري قرب غزة

كشف مصدر أمني مطلع لـ"إرم نيوز"، أن السلطات المصرية استنفرت قواتها على طول الشريط الحدودي المتاخم لقطاع غزة، تحسبا لمنع وقوع أي محاولة لاجتياح الحدود.

يأتي ذلك في ظل الدعوات الإسرائيلية للفلسطينيين للتوجه إلى جنوب قطاع غزة، وسط توقعات بقرب شن عملية عسكرية برية على القطاع.