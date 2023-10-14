مصدر: استنفار أمني مصري قرب غزة
كشف مصدر أمني مطلع لـ"إرم نيوز"، أن السلطات المصرية استنفرت قواتها على طول الشريط الحدودي المتاخم لقطاع غزة، تحسبا لمنع وقوع أي محاولة لاجتياح الحدود.
يأتي ذلك في ظل الدعوات الإسرائيلية للفلسطينيين للتوجه إلى جنوب قطاع غزة، وسط توقعات بقرب شن عملية عسكرية برية على القطاع.
وأفاد المصدر "بأن القوات المصرية عززت تحصيناتها في المنطقة العازلة التي تفصل بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، والتي تمتد لنحو 12 كيلومترا".
وقال إن "مصر ترفض فتح معبر آمن للرعايا الأجانب فقط دون اتفاق شامل يتضمن اتفاقا بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني".
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد حذر من خروج الفلسطينيين من أراضيهم، واعتبر ذلك تصفية للقضية الفلسطينية.