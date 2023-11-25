تونس.. مذكرة إيداع بالسجن بحق المعارض البارز رياض بن فضل
أصدر القضاء التونسي، اليوم الجمعة، مذكرة إيداع بالسجن بحق الناشط السياسي والمعارض البارز رياض بن فضل، بعد أيام من توقيفه.
وذكرت إذاعة "موزاييك أف أم" أن القطب القضائي المالي أصدر مذكرة إيداع بالسجن بحق الوزير السابق والأمين العام لحزب القطب رياض بن فضل".
وكانت النيابة العامة في تونس قد أمرت، في وقت سابق، بالتحقيق مع رياض بن فضل في شبهات فساد مالي على هامش اقتنائه أملاكا مصادرة تتمثل في سيارات لعائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
واتهم حزب القطب في وقت سابق السلطات بـ "تصفية حسابات سياسية" بإيقاف أمينه العام لدى عودته من الخارج، لكن محاميه محمد علي غريب قال في تصريحات بثتها إذاعة "موزاييك أف أم" إن"إيقافه كان وفقا لقانون غسل الأموال وبإذن من النيابة العامة، وقد تم التحقيق معه لأكثر من 4 ساعات".
وأضاف غريب أنه ''تم التحقيق مع بن فضل في موضوع تم البحث والتحري فيه منذ سنوات من قبل الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية، قائلا إن الملف يتعلق باقتناءات من لدن شركة متعهدة بالتصرف في الأملاك المصادرة، وإنه تم احترام الإجراءات المتعلقة بطلب العروض."
تجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية أوقفت منذ أشهر عددا من رجال الأعمال، مثل كمال اللطيف ومروان المبروك وسياسيين مثل خيام التركي، فيما يقول الرئيس قيس سعيد إنه "بصدد تطهير البلاد من الفاسدين".