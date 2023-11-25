تونس.. مذكرة إيداع بالسجن بحق المعارض البارز رياض بن فضل

أصدر القضاء التونسي، اليوم الجمعة، مذكرة إيداع بالسجن بحق الناشط السياسي والمعارض البارز رياض بن فضل، بعد أيام من توقيفه.

وذكرت إذاعة "موزاييك أف أم" أن القطب القضائي المالي أصدر مذكرة إيداع بالسجن بحق الوزير السابق والأمين العام لحزب القطب رياض بن فضل".

وكانت النيابة العامة في تونس قد أمرت، في وقت سابق، بالتحقيق مع رياض بن فضل في شبهات فساد مالي على هامش اقتنائه أملاكا مصادرة تتمثل في سيارات لعائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.