"حملة منسقة".. دعوات لمقاطعة خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة

قالت القناة الإسرائيلية السابعة إن الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، وزّع رسالة رسمية على الوفود المشاركة في مداولات الجمعية العامة، دعا فيها إلى "الانضمام إلى حملة مقاطعة منسقة للخروج من القاعة خلال كلمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة.

وبحسب تقرير القناة، طلبت الرسالة من الوفود "حضور أكبر عدد ممكن من الموظفين إلى قاعة الجمعية العامة، تمهيدًا لتفعيل الهدف".

وفقًا للرسالة، فإنه "فور إعلان رئيس الجمعية العامة عن وصول نتنياهو إلى المنصة، يجب على الوفود مغادرة القاعة دفعة واحدة".

وقال الفلسطينيون في الرسالة إن هذه الخطوة تهدف إلى "توجيه رسالة واضحة إلى نتنياهو وحكومته مفادها، أنه لا أحد مستعد للتواطؤ مع الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والاحتلال غير الشرعي".

وفي رده على الدعوات، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون: "بعد أسبوع شهد سيلًا من الأكاذيب والتحريض ضد إسرائيل، يخطط الممثلون الفلسطينيون لعرض مسرحي جديد في الأمم المتحدة عبر تحريض ممثلين عن عدة دول على مغادرة قاعة المداولات مع بداية خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي"، على حد تعبيره.

وأضاف دانون: "اليوم، توجه الفلسطينيون إلى تلك الدول نفسها، وطلبوا ملء مقاعدهم بممثلين صغار، ليثبتوا أمام الكاميرات أن العديد منهم يغادر القاعة".

ورأى دانون أن "تصرفات الوفد الفلسطيني تعكس، إلى حد كبير، مهارة في إنتاج عروض رخيصة ومثيرة للشفقة"، وفق قوله.