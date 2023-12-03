مسؤول طبي لـ"إرم نيوز": اجتياح خانيونس سيؤدي لانهيار المنظومة الصحية بالكامل

وأضاف: "جميع المرافق الصحية ستكون عُرضة للتوقف، ولن تقدم أي خدمات طبية للجرحى والمصابين؛ ما يعني أننا مقبلون على كارثة صحية وبيئية أيضًا غير مسبوقة"، متابعًا: "يبدو أن إسرائيل تحاول تكرار سيناريو مدينة غزة بجميع المناطق".

وتابع الجبري: "ليس لدينا المستلزمات الطبية الكافية للتعامل مع الكم الكبير من الإصابات والضحايا منذ بداية الحرب، فكيف سنتمكن من التعامل معها في حال عزل خانيونس عن باقي القطاع، وقطع الطريق الواصل بين الجنوب والوسط".

وشدّد الجبري، على "ضرورة العمل من أجل إنشاء ممر آمن خاص بالطواقم الطبية ونقل الجرحى للعلاج بالخارج وتقديم الإمدادات الطبية العاجلة لجميع المستشفيات"، قائلًا: إن "عدم تنفيذ ذلك يعني الحكم على مئات الآلاف بالموت".