مسؤول طبي لـ"إرم نيوز": اجتياح خانيونس سيؤدي لانهيار المنظومة الصحية بالكامل
حذّر المدير الطبي لمستشفى شهداء الأقصى، إياد الجبري، من أن يؤدي الاجتياح البري الإسرائيلي لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة لانهيار المنظومة الصحية في وسط وجنوب القطاع، معربًا عن قلقه من تكرار سيناريو حرب المستشفيات بغزة وشمالها.
وقال الجبري، في حديث لـ"إرم نيوز"، "إن اجتياح الجيش الإسرائيلي لمدينة خانيونس سيَحُول دون وصول المساعدات الطبية التي تدخل عبر معبر رفح البري جنوب مدينة رفح إلى جميع المناطق؛ ما سيُهدد عمل المستشفيات والمراكز الطبية".
وأضاف: "جميع المرافق الصحية ستكون عُرضة للتوقف، ولن تقدم أي خدمات طبية للجرحى والمصابين؛ ما يعني أننا مقبلون على كارثة صحية وبيئية أيضًا غير مسبوقة"، متابعًا: "يبدو أن إسرائيل تحاول تكرار سيناريو مدينة غزة بجميع المناطق".
وتابع الجبري: "ليس لدينا المستلزمات الطبية الكافية للتعامل مع الكم الكبير من الإصابات والضحايا منذ بداية الحرب، فكيف سنتمكن من التعامل معها في حال عزل خانيونس عن باقي القطاع، وقطع الطريق الواصل بين الجنوب والوسط".
وشدّد الجبري، على "ضرورة العمل من أجل إنشاء ممر آمن خاص بالطواقم الطبية ونقل الجرحى للعلاج بالخارج وتقديم الإمدادات الطبية العاجلة لجميع المستشفيات"، قائلًا: إن "عدم تنفيذ ذلك يعني الحكم على مئات الآلاف بالموت".
وأكد المسؤول الطبي، أن "المرحلة الثانية من الحرب الإسرائيلية على غزة ستكون نتائجها السلبية أكبر بكثير من الأولى، وستكون أمام تسجيل أرقام غير مسبوقة للضحايا والجرحى، والقطاع سيكون عرضة لتفشي الأوبئة والأمراض".