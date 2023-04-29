حميدتي وجاويش أوغلو يبحثان إجلاء الأتراك من السودان

أعلن قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو، أنه أجرى نقاشًا مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، حول تطورات الأوضاع في السودان، وجهود إجلاء مواطني بلاده من السودان، بعد تعرض طائرة إجلاء تركية لإطلاق نار.

وقال دقلو في تغريدة له عبر تويتر: "تطرقنا إلى تعرض طائرة الإخلاء التركية لعملية إطلاق نار بقاعدة وادي سيدنا التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين حيث لا وجود لقواتنا في تلك المنطقة".

وأضاف أن وزير الخارجية التركي "أعرب عن شكر بلاده للمساعدة في إجلاء الرعايا الأتراك وطلب المواصلة في عمليات إجلاء المتواجدين في السودان، من جانبنا أكدنا استعدادنا التام للقيام بكل ما يلزم لضمان إجلاء الرعايا الأتراك وجميع الجاليات المتواجدة في البلاد".