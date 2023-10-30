بعد مرور سنوات على تحريرها.. استمرار انتشال الجثث من أنقاض الموصل القديمة

وقالت مسؤولة قسم الطب العدلي في دائرة الصحة بنينوى، شهد عارف، لـ"إرم نيوز"، إن "الطب العدلي في المحافظة، سجل حتى اليوم انتشال ما يقارب 6 آلاف جثة، بينها أكثر من 1700 جثة ما زالت مجهولة الهوية، وما زال الطب العدلي يستلم الجثث من فرق الدفاع المدني التي تعمل منذ سنوات طويلة على انتشال تلك الجثث".

وأضافت عارف أن "الطب العدلي في نينوى يتسلم رفاة الجثث بشكل شبه يومي، وحسب المعلومات فإن الكثير من الجثث ما زالت تحت الأنقاض التي لم تعمل فرق الدفاع المدني على رفعها وكشف ما تحتها" وأشارت إلى أن العمل جار لكشف هوية الجثث، "خصوصاً مع وجود بلاغات من الكثير من الأهالي بفقدان أبنائهم خلال عمليات التحرير".

من جهته، قال مدير الدفاع المدني في نينوى، العميد حسام خليل، لـ"إرم نيوز"، إن "فرق الدفاع المدني تعمل وفق مخطط لرفع الأنقاض من مدينة الموصل القديمة، وخلال ذلك البحث عن رفاة الجثث، وتسليمها إلى الطب العدلي بحسب الإجراءات القانونية المعتمدة، وهناك جهود تبذل بهذا الصدد منذ سنين طويلة".

وبين خليل أن "التأخير في رفع بعض الأنقاض وانتشال الجثث من تحتها، يعود لكون بعض المنازل والمناطق ما زالت تحوي مواد متفجرة بدءاً من العبوات، وحتى المنازل المفخخة، وهذا أمر يتطلب مسحاً ميدانياً تجريه الجهات الأمنية المختصة قبل دخول فرق الدفاع المدني، خصوصاً أن تلك الفرق قدمت ضحايا خلال الفترات الماضية بسبب بقايا المتفجرات".