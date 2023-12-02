أولى شاحنات المساعدات تدخل غزة منذ انهيار الهدنة
نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية مصرية ومصادر من الهلال الأحمر أن أولى شاحنات المساعدات منذ انهيار الهدنة في غزة، دخلت من الجانب المصري من معبر رفح، اليوم السبت، وأنها في طريقها إلى معبر العوجة للتفتيش قبل مواصلة الطريق إلى قطاع غزة.
وأضافت المصادر أن شاحنتي وقود و50 شاحنة مساعدات مرت من الجانب المصري متجهة إلى العوجة للتفتيش.
وتقطعت السبل بشاحنات المساعدات قرب الحدود المصرية مع غزة، بينما استأنفت إسرائيل حملتها العسكرية، أمس الجمعة.
ومعبر رفح هو النقطة الوحيدة التي أمكن من خلالها إدخال المساعدات إلى غزة منذ أن بدأت إسرائيل حصار القطاع وقصفه.
وبموجب نظام معمول به، منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول، يتعين على شاحنات المساعدات أن تخضع للتفتيش في معبر العوجة/نيتسانا على الحدود المصرية مع إسرائيل قبل التوجه إلى رفح لتسليم حمولاتها في رحلة تزيد مسافتها على 80 كيلومترًا، ويصفها عمال الإغاثة ومسؤولون مصريون بأنها تتسبب في اختناقات.
وسمحت هدنة جرى التوصل إليها، الأسبوع الماضي، بإدخال مزيد من الغذاء والأدوية والوقود والمياه، إلى القطاع، لكن الكميات أقل بكثير من المطلوب لسكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، معظمهم نازحون داخلياً بسبب الحرب.
وتضغط الأمم المتحدة على إسرائيل لفتح معبر كرم أبو سالم قرب رفح الذي كانت تمر عبره كميات كبيرة من البضائع قبل الحرب.
لكن إسرائيل ترفض ذلك حتى الآن "خشية" وصول المساعدات إلى حماس.