أولى شاحنات المساعدات تدخل غزة منذ انهيار الهدنة

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية مصرية ومصادر من الهلال الأحمر أن أولى شاحنات المساعدات منذ انهيار الهدنة في غزة، دخلت من الجانب المصري من معبر رفح، اليوم السبت، وأنها في طريقها إلى معبر العوجة للتفتيش قبل مواصلة الطريق إلى قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن شاحنتي وقود و50 شاحنة مساعدات مرت من الجانب المصري متجهة إلى العوجة للتفتيش.

وتقطعت السبل بشاحنات المساعدات قرب الحدود المصرية مع غزة، بينما استأنفت إسرائيل حملتها العسكرية، أمس الجمعة.

ومعبر رفح هو النقطة الوحيدة التي أمكن من خلالها إدخال المساعدات إلى غزة منذ أن بدأت إسرائيل حصار القطاع وقصفه.