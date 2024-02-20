اتصال من مصر بشأن صفقة الرهائن يشعل غضب نتنياهو

وفي التفاصيل، رصدت قناة "أخبار 13" العبرية، تطورات الأزمة التي تزداد تعقيدًا داخل مجلس الحرب من جانب، وبين القيادة السياسية والعسكرية والأمنية من جانب آخر، ولا سيما فيما يتعلق بصفقة الرهائن في غزة، التي استضافتها القاهرة أخيرًا، بحضور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري، دون إحراز نتائج.

وأكدت القناة، أن الجدل الحاد جاء في ظل توتر كبير بين نتنياهو وبين شريكه الائتلافي غانتس على وجه التحديد، إذ وردت معلومات بأن الوسطاء في مصر تواصلوا مع زعيم "معسكر الدولة" بغية الحديث معه عن ضرورة إحراز تقدم على صعيد صفقة الأسرى.

وبيَّنت أن المحادثات التي أجرتها القاهرة مع غانتس أثارت غضبًا شديدًا لدى نتنياهو، والذي شعر بأن هناك محاولات لدفع غانتس نحو تصدر المشهد، بعد أن رفض نتنياهو تمرير الصفقة، بزعم أن حماس ترفض تخفيف شروطها.

وقالت إن أحد أوجه تلك الأزمة يتمثل في هجوم غانتس وغالانت على نتنياهو، واعتباره المسؤول عن طريقة أداء رئيسي "الموساد" دافيد برنياع، و"الشاباك" رونين بار، تجاه المستوى السياسي، بشأن تلك القضية.

نتنياهو رفض المضي في مفاوضات القاهرة

واقتبست القناة العبرية مِن حديث وزير الدفاع غالانت خلال الاجتماع، والذي وجَّهه إلى رئيسي "الشاباك" و"الموساد" بحضور نتنياهو؛ إذ قال غالانت لهما: "لقد تجاوز رئيس الحكومة المؤسسة العسكرية، ومن ثم كانت النتيجة حدوث أخطاء".

وانتقد غالانت رفض نتنياهو المضي في المفاوضات بالقاهرة أو إرسال وفد إسرائيلي لاستكمال المفاوضات، وذكر خلال الاجتماع أن ما عُرِض على إسرائيل يبلغ 10 أضعاف الصفقة السابقة، وقال لهما: "لقد أرسلكما مجلس الحرب إلى القاهرة وكان عليكما إبلاغه بما حدث، هذا، إلا إن كان رئيس الحكومة حظر عليكما ذلك".

وتدخَّل نتنياهو ليقاطع غالانت، ونفى أن يكون حظر على المسؤولَين الاستخباريين كشف نتائج مفاوضات القاهرة، وقال إن "ما دار هناك (بالقاهرة) نُقل إلى المجلس".

وفي هذه الأثناء ألمح كلٌّ من سكرتير عام الحكومة يوسي فوكس، ورئيس هيئة الأمن القومي تسحي هنغبي، إلى أن كلام نتنياهو غير صحيح، إذ قالا، "إن ما حدث في المفاوضات بشأن الصفقة بالقاهرة لم يصل لمجلس الحرب".

وانضم الوزير بلا حقيبة بيني غانتس، زعيم كتلة "معسكر الدولة" إلى الجدل، وقال: "يبدو أن رئيس الوزراء يبذل كل ما في وسعه من أجل اتخاذ قرارات منفردة، ومجلس الحرب ليس موحدًا بهذه الطريقة"، مضيفًا "لا يمكن العمل بهذا الأسلوب".