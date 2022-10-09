مصر تدعو الأمم المتحدة لتحديد موقفها من حكومة الدبيبة في ليبيا

دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، الأمم المتحدة لتحديد موقفها من حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وطالب شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في القاهرة، الأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح إزاء "شرعية أو عدم شرعية" الحكومة المنتهية ولايتها في ليبيا.

وأضاف شكري، أن "هذه الحكومة أتت وفقا لاتفاق وتفاهم تمت صياغته واعتماده من قبل الأمم المتحدة وبالتالي لا يجب أن تكون الأمم المتحدة صامتة فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل والأمين لما اعتمدته وصاغته من اتفاق واضح ضمن منتدى الحوار الليبي عندما كلف هذه الحكومة بالاضطلاع بمدة ولايتها وبمهمة محددة وهي الوصول إلى نهاية المرحلة الانتقالية بعقد الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي وهي المسؤولية التي لم تضطلع بها".

وذكر أن "الاتفاق كان واضحا وله فترة زمنية محددة انتهت في 22 يونيو/ حزيران، وبالتالي لا يجب التعامل مع هذا الوضع غيرالمرتكز على أي قدر من الشرعية"، مؤكدا ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ودعم جهود مجلس النواب الليبي ذات الصلة.

وأشار شكري إلى أنه "أطلع نظيره اليوناني على الجهود التي تقوم بها مصر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية والمشاورات الجارية حول وضع الإطار الدستوري الذي سوف يتم على أساسه عقد الانتخابات والانتهاء من المرحلة الانتقالية وهو ما يعزز من التوصل إلى تفاهم ليبي-ليبي لإنهاء الأزمة ويؤدي إلى استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة واستفادة الشعب الليبي من مقدراته بعيدا عن أية تدخلات خارجية".

وشدد شكري ونظيره اليوناني على أهمية خروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد.

وأكد الوزيران، أن حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقيات دولية أو مذكرات تفاهم"، في إشارة إلى إعلان حكومة الدبيبة عن توقيع اتفاقية مع تركيا للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية.

وأوضح شكري أنه تم خلال المباحثات تأكيد الالتزام بالعمل الجاري لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وعدد من القطاعات الاقتصادية على رأسها قطاع الطاقة، لافتا إلى اهتمام البلدين بأن تكون نقطة ارتكاز لنقل الطاقة عبر المتوسط.

وأشار شكري إلى أن توقيع مصر واليونان منذ حوالي 3 سنوات اتفاقا لتعيين الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية، وقال: "أكدنا التزامنا بهذا الاتفاق الذي يتسق مع أحكام القانون الدولي وكافة القوانين الدولية ذات الصلة".

من ناحيته، أكد وزير الخارجية اليوناني دعم بلاده لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

وقال الوزير اليوناني، إن "ولاية حكومة الدبيبة انتهت منذ فترة طويلة وأنها لا تمثل الشعب الليبي ولا يجوز لها أن توقع أي اتفاقيات أو أي التزامات خاصة بمستقبل ليبيا".