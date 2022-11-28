رويترز: مقتل 4 من مهربي المخدرات السوريين باشتباكات مع الجيش الأردني

أفادت وكالة "رويترز" أن أربعة على الأقل من مهربي المخدرات السوريين قُتلوا وأُصيب عدد آخر بعد تبادل لإطلاق النار مطلع هذا الأسبوع مع دوريات للجيش الأردني قرب الحدود السورية الأردنية.

ونقلت الوكالة عن سكان ومسؤولين أمنيين يوم الأحد، قولهم إن سكانا من البدو في المنطقة عثروا على بعض الجثث قرب الحدود جنوب محافظة السويداء جنوب سوريا أثناء البحث عن مهربين مفقودين كانوا جزءا من عملية كبيرة شارك فيها عشرات المهربين.

وتوقع ريان معروف، الناشط المدني في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية ومحرر موقع "السويداء 24" على الإنترنت الذي يغطي أخبار المحافظة، العثور على مزيد من الجثث في وقت لاحق.

وقال معروف: "هناك مجموعة من ضمنهم القتلى الأربعة مازالوا مفقودين".

ونقل معروف عن مصادر مطلعة من بين السكان قولها إن إحدى مجموعات المهربين نجحت في عبور الحدود ومعها كميات من المخدرات وإن تبادلا كثيفا لإطلاق النار جرى على مدى ليلتين.

وأضاف: "أدى إطلاق النار الكثيف إلى تضرر العديد من المنازل خاصة في قريتي المغيّر وخربة عواد" السوريتين الواقعتين على الامتداد الشمالي الشرقي من الحدود البالغ طولها 370 كيلومترا بين البلدين المتجاورين.

ولم تكشف القوات المسلحة الأردنية عن أي وفيات، لكنها قالت في بيان إنها أحبطت محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات المحظورة من سوريا وأطلقت النار على مهربين مسلحين عبروا الحدود.

وأضاف الجيش في البيان أن الاستهداف المباشر نجمت عنه إصابة أحد المهربين وفرار الباقين في عمق سوريا.