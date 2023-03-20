بن غفير يأمر بإغلاق مقار تابعة لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية في القدس

ووفق صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، تقع الإذاعة في مدينة رام الله ويتم استقبالها أيضًا داخل حدود دولة إسرائيل، حيث يتم تشغيل الإذاعة من قبل شركة "مارسال" في بيت حنينا وتعمل كفرع من المحطة الرسمية في رام الله.

وبحسب المصادر التي تحدثت للصحيفة العبرية، وصلت الشرطة الإسرائيلية إلى الإذاعة الرسمية، وأبلغت القائمين على المكان بالإغلاق.

وأوردت الصحيفة أن المرسوم الذي وقعه الوزير بن غفير ينص على ما يلي: "بموجب سلطتي القانونية، آمر بمنع نشاط الإذاعة في أي مكان داخل حدود دولة إسرائيل".

وأضاف الوزير بن غفير: "لن أقبل ولن نسمح بالتحريض ودعم الإرهاب والإرهابيين لا من قبل السلطة الفلسطينية ولا من قبل أي جهة أخرى".

وأشار بن غفير، وفق الصحيفة، إلى أن "إسرائيل هي صاحبة السيادة، وكل من يحاول محاربتنا سيجد نفسه في الخارج".