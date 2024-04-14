مع بدء الهجوم الإيراني.. العراق يغلق مجاله الجوي

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي غلق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد حتى إشعار آخر بالتزامن مع بدء إيران هجوماً جوياً ضد إسرائيل.

وأفادت سلطة الطيران العراقية في بيان لها اطلعت عليه "إرم نيوز"، أن "غلق الأجواء سيكون بشكل مؤقت واحترازي، ومن أجل سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء العراقية وعلى ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة ومن خلال تقييم المخاطر لأمن الطيران المدني ووفقاً للمعايير الخاصة بسلامة الطيران المدني المتبعة عالمياً".

وكانت إيران قد شنت بوساطة الطائرات المسيرة هجوماً جوياً يقدر بـ 100 طائرة على شكل دفعتين عبرت الأجواء العراقية متوجهة نحو مناطق عديدة في الأراضي الإسرائيلية بحسب بيان الحرس الثوري الإيراني.