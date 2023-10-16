"قضينا عمرنا في الشتات".. جنوب غزة يضيق بالمهجرين
في رفح جنوب قطاع غزة التي لجأ إليها آلاف الفلسطينيين من شمال القطاع، بات من المتعذر إيجاد مواد غذائية وسلع أساسية. أزمة في كل متطلبات الحياة، وصارت الأولويات تفرض أن يكون ما توافر من الماء مخصصاً للشرب، قبل الاستحمام.
"لم نستحم منذ أيام، بل إن دخول الحمام يتطلّب انتظار دور في طابور"، يقول أحمد حميد (43 عاما) الذي لجأ مع زوجته وسبعة من أبنائه، قبل أيام، من حي النصر في مدينة غزة إلى رفح، بعد إنذار من الجيش الإسرائيلي إلى المدنيين بالتوجه جنوباً "لحماية أنفسهم"، بينما تُجرى استعدادات لعملية "نوعية" ضد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
افتراش الحدائق والمستشفيات
وتنقل وكالة "فرانس برس" عن حميد: "لا يوجد طعام، وجميع السلع غير متوافرة، والموجود أسعاره ارتفعت جدا. كل ما نجده معلبات وتونة وجبن"، ويضيف: "أشعر بأنني عبء وعاجز عن القيام بشيء".
الآلاف على الطرق وفي رفح وخان يونس، يفترشون حدائق المستشفيات ومدارس الأونروا، أو ينزلون لدى أقارب، مع عائلات تتكدس في شقق ضيقة أو تستضيف أشخاصا تتجاوز سعتها بكثير.
منى عبد الحميد (55 عاما) غادرت بيتها في غرب مدينة غزة بهدف النزول في منزل أقارب لها في رفح، لكنها وجدت نفسها ضيفة في منزل أناس لا تعرفهم.
تقول: "أشعر بذلّ وحرج. أنا أبحث عن مأوى. لا يوجد معنا كثير من الملابس وأغلبها أصبح متسخا ولا توجد مياه للغسيل".
وتضيف: "لا كهرباء ولا مياه ولا إنترنت، أشعر أنني أفقد آدميتي".
عمر في الشتات
تقيم صباح مصبح (50 عاما) مع زوجها وابنتها وأقارب آخرين، يبلغ عددهم 21 شخصا، منذ الجمعة، في منزل أصدقاء في رفح.
وتقول: "أسوأ وأخطر شيء أننا لا نجد الماء. لا أحد فينا يستحم لأن المياه شحيحة".
في خان يونس، قرب مدرسة للأونروا، يقول عاصم (23 عاما): "استقبلنا (في منزلنا) ضيوفا نزحوا من منطقة غزة وحي الرمال وتل الهوى"، لكن "المياه مشكلة".
ويضيف: "كل يوم نفكر كيف نوفر المياه.. لو قمنا بالاستحمام، لن نشرب المياه".
نزوح مليون شخص
كذلك يفتقر النازحون، الذين ملأوا المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، إلى الماء والطعام.
ونقلت "فرانس برس" عن مديرة التواصل في الأونروا، جولييت توما، أن "ما يقدر بنحو مليون شخص نزحوا في الأيام السبعة الأولى" من التصعيد الدامي.
وكانت الأمم المتحدة حذّرت من أن قرار إخلاء مدينة غزة سيطال مليوناً ومئة ألف شخص، ما تترتب عليه تبعات "مدمّرة".
ورغم توجه عشرات آلاف الأشخاص إلى الجنوب، لم يوقف الجيش الإسرائيلي استهداف مناطق فيه بالغارات. وتعرضت، الأحد، رفح وخان يونس للقصف.
لم يبقَ أحد على قيد الحياة
يقول علاء الهمص، وهو يشير إلى آثار قصف في أحد أحياء مدينة رفح: "انظر إلى الدمار الهائل. يدّعون أن هناك إرهابا هنا. أين الإنسانية التي يتحدثون عنها (..) وحقوق الإنسان؟ الجميع مدنيون هنا لا علاقة لهم بأي تنظيم، لكنهم ماتوا... لم يبق أحد على قيد الحياة".
أما سميرة كساب فتقف على أنقاض منزلها في رفح، وتتساءل: "أين سنذهب؟ قضينا عمرنا في الشتات. منزلنا الذي يؤوي كل أولادي قصف.. نمنا في الشارع ولم يبقَ شيء".
وتضيف: "نحن عزل، ابنتي مريضة بالسرطان، ولا أستطيع أن أذهب بها إلى المستشفى، وأنا أعاني من الضغط والسكر".
لكنها تعود وترفع شارة النصر، وتقول بينما أحفادها إلى جانبها: "لن أغادر مهما حصل حتى لو مت، نشحد الخبز من الجيران، لكن لن نفرط بحبة رمل".