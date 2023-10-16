"قضينا عمرنا في الشتات".. جنوب غزة يضيق بالمهجرين

افتراش الحدائق والمستشفيات

وتنقل وكالة "فرانس برس" عن حميد: "لا يوجد طعام، وجميع السلع غير متوافرة، والموجود أسعاره ارتفعت جدا. كل ما نجده معلبات وتونة وجبن"، ويضيف: "أشعر بأنني عبء وعاجز عن القيام بشيء".

الآلاف على الطرق وفي رفح وخان يونس، يفترشون حدائق المستشفيات ومدارس الأونروا، أو ينزلون لدى أقارب، مع عائلات تتكدس في شقق ضيقة أو تستضيف أشخاصا تتجاوز سعتها بكثير.

منى عبد الحميد (55 عاما) غادرت بيتها في غرب مدينة غزة بهدف النزول في منزل أقارب لها في رفح، لكنها وجدت نفسها ضيفة في منزل أناس لا تعرفهم.

تقول: "أشعر بذلّ وحرج. أنا أبحث عن مأوى. لا يوجد معنا كثير من الملابس وأغلبها أصبح متسخا ولا توجد مياه للغسيل".

وتضيف: "لا كهرباء ولا مياه ولا إنترنت، أشعر أنني أفقد آدميتي".

عمر في الشتات

تقيم صباح مصبح (50 عاما) مع زوجها وابنتها وأقارب آخرين، يبلغ عددهم 21 شخصا، منذ الجمعة، في منزل أصدقاء في رفح.

وتقول: "أسوأ وأخطر شيء أننا لا نجد الماء. لا أحد فينا يستحم لأن المياه شحيحة".

في خان يونس، قرب مدرسة للأونروا، يقول عاصم (23 عاما): "استقبلنا (في منزلنا) ضيوفا نزحوا من منطقة غزة وحي الرمال وتل الهوى"، لكن "المياه مشكلة".

ويضيف: "كل يوم نفكر كيف نوفر المياه.. لو قمنا بالاستحمام، لن نشرب المياه".