بعد ازدياد حجم المعارضة ضده.. ما أهداف "حزب الله" الجديدة؟

أشار تقرير عبري إلى تزايد حجم المعارضة ضد "حزب الله" في لبنان، لذلك بدأ الحزب بالبحث عن فرص جديدة قد تسمح له بتعزيز قوته، وإعادة بعض السلطة العامة له التي فقدها مؤخرًا.

وقال إن "التمرين العسكري الذي حدث في جنوب لبنان قبل أسبوع، كان جزءًا من الحرب النفسية، ليس فقط ضد إسرائيل، بل أيضًا ضد أعدائه من الداخل. لكن الجهد المبذول للتذكير بمن هو صاحب السلطة، أصبح معقدًا، حيث استنكر عدد من البرلمانيين اللبنانيين مناورة العرض العسكري الأخيرة، ووصفوها بأنها تمس بسيادة البلاد وتأخذ اللبنانيين كرهائن".

وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أنه "لهذا السبب يحاول نصرالله صرف الانتباه عن الأزمة اللبنانية، ومنذ أكثر من 6 أشهر لا يوجد رئيس لبناني بسبب الفيتو من قبل معسكر حزب الله في البرلمان. ويبدو أنه أعجب بأسلوب الكرسي الفارغ الذي يتبعه".