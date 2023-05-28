بعد ازدياد حجم المعارضة ضده.. ما أهداف "حزب الله" الجديدة؟
أشار تقرير عبري إلى تزايد حجم المعارضة ضد "حزب الله" في لبنان، لذلك بدأ الحزب بالبحث عن فرص جديدة قد تسمح له بتعزيز قوته، وإعادة بعض السلطة العامة له التي فقدها مؤخرًا.
وقال إن "التمرين العسكري الذي حدث في جنوب لبنان قبل أسبوع، كان جزءًا من الحرب النفسية، ليس فقط ضد إسرائيل، بل أيضًا ضد أعدائه من الداخل. لكن الجهد المبذول للتذكير بمن هو صاحب السلطة، أصبح معقدًا، حيث استنكر عدد من البرلمانيين اللبنانيين مناورة العرض العسكري الأخيرة، ووصفوها بأنها تمس بسيادة البلاد وتأخذ اللبنانيين كرهائن".
وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أنه "لهذا السبب يحاول نصرالله صرف الانتباه عن الأزمة اللبنانية، ومنذ أكثر من 6 أشهر لا يوجد رئيس لبناني بسبب الفيتو من قبل معسكر حزب الله في البرلمان. ويبدو أنه أعجب بأسلوب الكرسي الفارغ الذي يتبعه".
وتابع أنه "بدون قيادة قادرة على تسيير الإصلاحات، فإن الوضع الاقتصادي في لبنان آخذ في التدهور، فقد هبطت الليرة اللبنانية إلى أعماق جديدة، واتفاقية الحدود البحرية التي أعطت لبنان حقل الغاز (قانا) المحتمل، لم تؤتِ ثمارها بعد".
ولفت التقرير إلى أن "لإيران أهدافها الخاصة. ففي أبريل/نيسان، زار قائد "فيلق القدس" إسماعيل قاآني بيروت وشد خيوط الاشتعال في الشمال. حتى تبقى إسرائيل منشغلة داخل حدودها، وإبعادها عن مشروعها النووي، الذي يبني حاليًا مخبأً جديدًا في نطنز ويضم صاروخًا باليستيًا يمكنه الوصول إلى تل أبيب".
"رافعات إستراتيجية" في دمشق وموسكو
وبحسب الكاتب والمحلل السياسي شاحر كلايمان، شرع "حزب الله" بتطوير "رافعتين إستراتيجيتين" له، الأولى من دمشق والثانية اقتصادية من موسكو. وسربت مصادر معلومات مفادها أن وحدة "الجولان" التابعة لـ"حزب الله"، تتدرب في قاعدة الضمير شمال دمشق لمهاجمة أهداف إسرائيلية في حال اشتعال الجبهة اللبنانية.
وقال إن "مسؤولين اثنين في الاستخبارات الأمريكية، أكدا ما ورد لموقع FDD's Long War Journal الأمريكي، بأن وحدة الجولان تقوم بجمع معلومات استخباراتية وتدريبات لمهاجمة أهداف أمريكية في سوريا باستخدام الدبابات، ويترأسها موسى علي دقدوق، وهو معروف لدى إسرائيل والولايات المتحدة من خلال إنشاء ميليشيات شيعية في العراق ونشاطه في سوريا".
وأضاف أن "هذه الجبهة مصممة لردم الهوة بين المصلحة الإيرانية واللبنانية. أي تهديد إسرائيل دون تعريض بيروت للخطر".
وبحسب شاحر كلايمان، "يتعلق النفوذ الروسي بالتحالف المتنامي بين الضاحية الجنوبية في بيروت والكرملين". مستشهدًا بمقال نشره مؤخرًا الباحثان في معهد واشنطن، أورورا أورتيغا والدكتور ماثيو ليفيت، حيث سلط الضوء على التشديد على العلاقة بين بوتين ونصرالله.
ومن خلال وثائق وزارة الخزانة الأمريكية، تم الكشف عن كيفية تعاون روسيا مع إيران و"حزب الله" في تهريب النفط. بهدف "الالتفاف على العقوبات"، حيث بدأ التعاون بينهم في العام 2018، خلال اجتماعات أعضاء الحزب مع كبار المسؤولين الروس في موسكو وبيروت.
وتطرق كلايمان على سبيل المثال، إلى حسن مقلد، المستشار المالي لـ"حزب الله" الذي يمثله في معاملات مختلفة، والشريك في مشروع تعزيز "حزب الله"، والذي لم تتوقف لقاءاته مع كبار المسؤولين الروس، على الرغم من فرض عقوبات عليه من أمريكا، في يناير/ كانون الأول الماضي، بسبب علاقات مالية مزعومة مع "حزب الله".
ووفقًا له، سافر مقلد مرة أخرى إلى روسيا، في مارس/ آذار، لحضور اجتماعات عمل، وكان على اتصال مباشر مع مسؤول كبير في "حزب الله" يدعى محمد قصير. علمًا بأن الأخير، إضافة إلى دوره في جمع الأموال، هو رئيس الوحدة المسؤولة في "حزب الله" عن تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان.
واختتم التقرير قائلًا: "ومع ذلك، فإن الحديث يدور عن رافعات على المدى الطويل، وراء ستار ضباب محادثات سرية، جعلت حزب الله عالقًا بين الضيق على الساحة اللبنانية والمصالح الإيرانية. لذلك يبدو أنه يختار في الوقت الحاضر طريق الاستفزازات، والمشكلة أن ما يبدأ بالاستفزاز يمكن أن ينتهي بالتصعيد، وفي الجهاد الإسلامي تعلموا ذلك بالطريقة الصعبة".