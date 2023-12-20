مسؤولان إسرائيليان: زيادة أعداد القتلى المدنيين ثمن سحق حماس

قال مسؤولان عسكريان إسرائيليان إن فداحة الخسائر البشرية في صفوف المدنيين هي تكلفة الحملة المكثفة التي تشنها إسرائيل لتدمير حركة حماس في غزة وإستراتيجية حرب المدن التي ينتهجها المسلحون في غمرة قلق عالمي من الخسائر المذهلة الناجمة عن القصف.

وأضاف المسؤولان، في حديثهما مع الصحفيين في قاعدة بلماحيم الجوية التي تبعد 45 كيلومترًا عن غزة الإثنين، إن إسرائيل تدرك أن الكلفة في أرواح المدنيين لكل ضربة تتوازن مع تقييم الميزة العسكرية.

وقال أحد المسؤولين، وهو مستشار قانوني للجيش الإسرائيلي، إن سلاح الجو ينفذ "الآلاف والآلاف من الهجمات، وكثيرًا ما تتطلب الهجمات قوة نيران كثيفة" لاختراق الأنفاق.

وأضاف المسؤول في مؤتمر صحفي في القاعدة الساحلية، التي تنطلق منها طائرات عسكرية رمادية مسيَّرة في عمليات القصف "من المأساوي حقًا أن يؤدي ذلك إلى سقوط عدد كبير من المصابين المدنيين"، مشيرًا إلى أنه بسبب العدد الهائل من القنابل، لم تتمكن إسرائيل دائمًا من التحذير قبل الضربة، ولهذا السبب تحولت إلى الإخلاء الجماعي لمناطق الصراع.

ولفت المستشار القانوني للجيش الإسرائيلي، إلى أن "المستشفيات قد تتحول إلى هدف عسكري مشروع إذا استخدمها مقاتلون"، فيما تنفي حماس أنها تعمل انطلاقًا من البنية التحتية المدنية مثل المستشفيات أو المدارس.

وحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الإثنين، نظيره الإسرائيلي على تقليص الأضرار التي تطال المدنيين، وقال أوستن إن حماية المدنيين في غزة "واجب أخلاقي وضرورة إستراتيجية"، محذرًا من أن العنف المفرط يولّد الاستياء الذي قد يصب في مصلحة حماس، ويجعل التعايش السلمي أكثر صعوبة على الأمد الطويل.