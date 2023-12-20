مسؤولان إسرائيليان: زيادة أعداد القتلى المدنيين ثمن سحق حماس
قال مسؤولان عسكريان إسرائيليان إن فداحة الخسائر البشرية في صفوف المدنيين هي تكلفة الحملة المكثفة التي تشنها إسرائيل لتدمير حركة حماس في غزة وإستراتيجية حرب المدن التي ينتهجها المسلحون في غمرة قلق عالمي من الخسائر المذهلة الناجمة عن القصف.
وأضاف المسؤولان، في حديثهما مع الصحفيين في قاعدة بلماحيم الجوية التي تبعد 45 كيلومترًا عن غزة الإثنين، إن إسرائيل تدرك أن الكلفة في أرواح المدنيين لكل ضربة تتوازن مع تقييم الميزة العسكرية.
وقال أحد المسؤولين، وهو مستشار قانوني للجيش الإسرائيلي، إن سلاح الجو ينفذ "الآلاف والآلاف من الهجمات، وكثيرًا ما تتطلب الهجمات قوة نيران كثيفة" لاختراق الأنفاق.
وأضاف المسؤول في مؤتمر صحفي في القاعدة الساحلية، التي تنطلق منها طائرات عسكرية رمادية مسيَّرة في عمليات القصف "من المأساوي حقًا أن يؤدي ذلك إلى سقوط عدد كبير من المصابين المدنيين"، مشيرًا إلى أنه بسبب العدد الهائل من القنابل، لم تتمكن إسرائيل دائمًا من التحذير قبل الضربة، ولهذا السبب تحولت إلى الإخلاء الجماعي لمناطق الصراع.
ولفت المستشار القانوني للجيش الإسرائيلي، إلى أن "المستشفيات قد تتحول إلى هدف عسكري مشروع إذا استخدمها مقاتلون"، فيما تنفي حماس أنها تعمل انطلاقًا من البنية التحتية المدنية مثل المستشفيات أو المدارس.
وحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الإثنين، نظيره الإسرائيلي على تقليص الأضرار التي تطال المدنيين، وقال أوستن إن حماية المدنيين في غزة "واجب أخلاقي وضرورة إستراتيجية"، محذرًا من أن العنف المفرط يولّد الاستياء الذي قد يصب في مصلحة حماس، ويجعل التعايش السلمي أكثر صعوبة على الأمد الطويل.
وعلى سبيل المثال، قالت السلطات الصحية في غزة إن غارة جوية قتلت 19 شخصًا، بينهم نساء وأطفال ورضيعان، من عائلتين أثناء النوم في منزليهما ببلدة رفح في جنوب غزة، اليوم الثلاثاء. وانكشفت الضربة الجوية عن حفرة عميقة وأنقاض في الموضع الذي كان يقوم فيه مبنى كبير.
وردًا على طلب للتعليق على الغارة، قال الجيش الإسرائيلي إنه يتبع الاحتياطات المجدية لتقليص الأضرار التي تلحق بالمدنيين وفق القانون الدولي.
معدل الضحايا
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الذي كان يتحدث إلى جانب أوستن في مؤتمر صحفي إن القوات الإسرائيلية تتبع القانون في عملياتها، وتعمل على "تقليص الضرر الذي يلحق بالسكان المدنيين".
وقال ياجيل ليفي، خبير العلاقات العسكرية المدنية في جامعة إسرائيل المفتوحة، إن معدل المصابين المدنيين في الحرب بلغ نحو 61 %، في أكتوبر/تشرين الأول، أي نحو مثلي المعدل في الصراعات السابقة في غزة.
وأضاف ليفي أن ذلك قد يشير إلى تفسير قواعد الاشتباك بمرونة أكبر لتقليص المخاطر التي تتعرض لها القوات البرية الإسرائيلية "من خلال إيقاع عدد أكبر من القتلى على الجانب الآخر"، موضحًا بصرف النظر عن السبب، فإن إسرائيل "لا تكسب القلوب والعقول"، وأن الخيار السياسي هو الحل الوحيد على المدى الطويل.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير آخر إن إسرائيل تخطط سلفًا لنحو 90 % من غاراتها اليومية على غزة. وقال المسؤولان إن التخطيط المسبق يتضمن عملية من 10 خطوات لتحديد القيمة العسكرية للهدف، ومدى تناسب الرد، من بين أمور أخرى.