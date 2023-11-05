الهادي إدريس يعلق على قرار إعفائه من عضوية "السيادة السوداني"

قال عضو مجلس السيادة في السودان الهادي إدريس يحيى، إن قرار إعفائه من عضوية مجلس السيادة "صادر ممن لا يملك سلطة ولا مشروعية لإصداره، وأنه غير مسبب".

وأكد أدريس في بيان اليوم الأحد، أنه "غير معني بأي من القرارات التي صدرت ممن لا يملك الحق الدستوري في إصدارها".

وأضاف: "سوف أواصل جهودي لوقف الحرب مع القوى التي تؤمن بالديمقراطية وبوحدة واستقرار السودان".

وأوضح أن "اختياره تم بموجب اتفاق جوبا وأي مساس به يعني انهيار اتفاق مرعي من دولة جنوب السودان والشهود والضامنين الدوليين".

وتابع: "علاوة على ذلك، فإن المادة 14 من الوثيقة الدستورية، التي نصت على حالات فقدان عضوية مجلس السيادة، لم تتضمن الإعفاء بمرسوم صادر من رئيس المجلس كسبب من أسباب فقدان العضوية".