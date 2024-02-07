انقطاع خدمات الإنترنت بشكل كلي في السودان

أعلن مرصد "نت بلوكس" المختص في متابعة خدمات الإنترنت، الأربعاء، عن انقطاع شبكة الإنترنت بالكامل في السودان، في انهيار جديد للاتصال بالشبكة البلاد.

وقال المرصد، إن "البيانات أظهرت انقطاع خدمة مشغلي الإنترنت الثلاثة في السودان ما أدى إلى خروج خدمة الإنترنت"، موضحا أن "خدمة الإنترنت بشبكة زين تراجعت من 100% إلى 0%، فيما تراوحت شركتي إم تي إن 0%، وسوداتل بين 1 إلى 5%، وأن اثنتين من الشبكات خارج الخدمة منذ الجمعة".

وتغطي خدمات الاتصالات والإنترنت في السودان 3 شبكات، هي "زين وإم تي إن وسوداني"، بالإضافة إلى شبكة "كنار" التي توفر خدمات الإنترنت فقط.

وكانت حسابات مساندة لقوات الدعم السريع على منصة "إكس"، اتهمت قوات الجيش بقصف الطيران الحربي، برج الاتصالات شرق الخرطوم ومواقع السيرفرات بالبرج الرئيسي، وقالت إن الجيش قطع الاتصالات عن كردفان ودارفور 8 أشهر. وتوقعت خروج مناطق السودان كافة من خدمات الاتصالات والإنترنت.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي، التدمير الذي طال أبراج الاتصالات ومواقع رئيسة لخدمات الاتصال.

ونشطت خلال الفترة الماضية تجارة الـ Starlink في مناطق دارفور وكردفان لتغطية غياب خدمات الإنترنت والاتصالات، وبدأت بعض المحال التجارية بتوفير الإنترنت لساعات مقابل مبلغ مادي يمنحك العبور إلى الإنترنت والاتصالات.