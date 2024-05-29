أمريكا: ميليشيا الحوثي تُصيب سفينة يونانية بثلاثة صواريخ
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الأربعاء، أن ميليشيا الحوثي أصابت سفينة شحن يونانية بثلاثة صواريخ، وأن قوات القيادة دمرت خمس طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيا فوق البحر الأحمر، حسب وكالة "الأناضول".
وقالت "سنتكوم"، عبر منصة "إكس": "في الـ28 من مايو/ أيار (الثلاثاء)، أطلق الحوثيون، المدعومون من إيران، خمسة صواريخ بالستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر".
وأضافت أن "التقارير أفادت بأن سفينة أم/ڤي لاكس، وهي ناقلة بضائع مملوكة لليونان وترفع علم جزيرة مارشال، أُصيبت بثلاثة صواريخ، لكنها استطاعت مواصلة رحلتها، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات".
وفي هجوم منفصل، حسب سنتكوم، "دمرت قوات القيادة المركزية الأمريكية خمس طائرات دون طيار فوق البحر الأحمر، تم إطلاقها من منطقة تسيطر عليها ميليشيا الحوثيين في اليمن".
وحتى الساعة الـ07:25 "ت.غ" لم تتوفر إفادة من ميليشيا الحوثيين في هذا الشأن.
وتستهدف ميليشيا الحوثيين بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، تضامنًا مع غزة.
وردًّا على شن واشنطن ولندن، ضمن تحالف منذ مطلع العام الجاري، غارات على مواقع الحوثيين في اليمن، أعلنت الميليشيا أنها تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.