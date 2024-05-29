أمريكا: ميليشيا الحوثي تُصيب سفينة يونانية بثلاثة صواريخ

وأضافت أن "التقارير أفادت بأن سفينة أم/ڤي لاكس، وهي ناقلة بضائع مملوكة لليونان وترفع علم جزيرة مارشال، أُصيبت بثلاثة صواريخ، لكنها استطاعت مواصلة رحلتها، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات".

وفي هجوم منفصل، حسب سنتكوم، "دمرت قوات القيادة المركزية الأمريكية خمس طائرات دون طيار فوق البحر الأحمر، تم إطلاقها من منطقة تسيطر عليها ميليشيا الحوثيين في اليمن".

وحتى الساعة الـ07:25 "ت.غ" لم تتوفر إفادة من ميليشيا الحوثيين في هذا الشأن.