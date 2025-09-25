الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً أطلق من اليمن

اعترض الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، صاروخًا أطلق من اليمن، على ما ذكرت صحيفة "يديعوت احرنوت"، العبرية.

وكانت إسرائيل شنت في وقت سابق اليوم سلسلة غارات جوية على صنعاء، مستهدفة ما قالت إنها معاقل الحوثيين، وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن هذه الغارات "وجهت ضربة قوية للعديد من الأهداف الإرهابية الحوثية".

وأسفرت الغارات، وفق الحصيلة الأولية التي أعلنتها وزارة الصحة والبيئة التابعة للحوثيين، عن سقوط نحو 50 شخصًا من المدنيين بين قتيل وجريح.