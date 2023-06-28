سفينة إغاثة تنقذ 86 مهاجراً قابلة سواحل ليبيا

أنقذت سفينة الإغاثة "أوشن فايكينغ" الثلاثاء 86 شخصاً قبالة سواحل ليبيا بعدما تداعت سفينة كانت تقلّهم خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا، وفق ما أعلنت المنظمة المشغّلة للسفينة ومقرّها في فرنسا.

وقال متحدّث باسم المنظّمة الخيرية في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن "الذين تم إنقاذهم وغالبيتهم من غامبيا والسنغال، كانوا يعانون من الجفاف والإرهاق ومن حروق ناجمة عن الوقود".

وأوضح أن غالبية المهاجرين من القصّر الذين كانوا يحاولون عبور البحر المتوسّط بمفردهم، من دون ذويهم.