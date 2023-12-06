بعد انهيار محادثات جدة.. مصادر لـ"إرم نيوز": الخرطوم تتجه للتصعيد العسكري
فور الإعلان عن انهيار "مفاوضات جدة" بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بشأن وقف الحرب، الإثنين الماضي، اشتدت وتيرة القتال بين طرفي الصراع في العاصمة الخرطوم.
واستأنفت الأطراف المتقاتلة، الأربعاء، عمليات القصف المدفعي والغارات الجوية على مواقع عسكرية في مناطق مختلفة بالعاصمة السودانية الخرطوم، وفق ما أفاد شهود عيان "إرم نيوز".
وأكد الشهود، أن دوي الانفجارات سُمع مجددًا، الأربعاء، في منطقة "جنوب الحزام" حيث تعرّضت أحياء المنطقة إلى قصف مدفعي عنيف خاصة حي النهضة.
وكان حي النهضة الواقع جنوب الخرطوم، تعرَّض، الثلاثاء، لقصف مدفعي مماثل ما تسبب بمقتل مدنيين وتدمير منازل السكان، حيث قُتل 7 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 4 أطفال، إثر سقوط قذيفة مدفعية على منزلهم، وفقًا لما أعلنه متطوعون.
كذلك تعرضت مواقع الجيش داخل الخرطوم إلى قصف مكثف من قبل قوات الدعم السريع التي قصفت مقري سلاحي الذخيرة والمدرعات بمنطقة الشجرة، كما قصفت مقر سلاح المهندسين بمدينة أم درمان.
وذكر شهود العيان في مدينة الخرطوم بحري، أن انفجارات عنيفة سُمعت لليوم الثاني على التوالي باتجاه سلاح الإشارة ومنطقة "الكدرو" العسكرية، مشيرين إلى تحليق مكثف للطيران الحربي التابع للجيش في سماء المدينة.
وتسبب تصعيد العمليات العسكرية، في حريق ضخم بمصفاة النفط الرئيسة في الخرطوم بحري، حيث تبادل طرفا القتال الاتهامات بشأن الفاعل.
تصعيد عسكري
وطبقًا لمصدر عسكري تحدث لـ"إرم نيوز"، فإن الأوضاع في الخرطوم مرشحة لمزيد من التصعيد العسكري، إذ إن كل طرف يحاول أن يحقق تقدمًا قبل العودة لطاولة المفاوضات في المرة المقبلة.
وذكر المصدر، أن "الجيش السوداني يريد أن يمضي في خطته التي بدأها قبل نحو شهر الهادفة إلى إنهاء وجود قوات الدعم السريع في مدينة أم درمان أولًا، قبل أن ينقل العمليات العسكرية إلى مدينتي الخرطوم وبحري".
وأشار إلى أن "تحييد جسر شمبات الذي كان يمثل شريان حياة لقوات الدعم السريع بنقل إمداداتها وعتادها العسكري بين مدن العاصمة الثلاث، كان ضمن الخطة، حيث إنه منذ تدميره باتت قوات الدعم السريع في مدينة أم درمان معزولة عن الأخرى الموجودة في الخرطوم والخرطوم بحري".
وتوقع استمرار الجيش في "خطته لإحكام الخناق على قوات الدعم السريع في مدينة أم درمان، ومنع الإمداد عنها من جهة الخرطوم والخرطوم بحري، خصوصًا الوقود الذي يأتيها من مصفاة الجيلي شمال الخرطوم بحري".
تعزيزات عسكرية
من جهته أكد مصدر آخر لـ"إرم نيوز"، أن "قوات الدعم السريع دفعت بتعزيزات عسكرية ضخمة من إقليم دارفور غرب السودان، نحو الخرطوم، بغرض حسم المعركة في مدينة أم درمان، وفك عزلتها عن مدن العاصمة الأخرى".
وأضاف أن "قوات الدعم السريع تخطط للاستيلاء على مقر سلاح المهندسين التابع للجيش حتى تتمكن من استخدام جسري الفتيحاب والسلاح الطبي اللذين يربطان بين مدينتي الخرطوم وأم درمان ويسيطر عليهما الجيش من جهة أم درمان، والدعم السريع من جهة الخرطوم".
ونوّه المصدر، إلى أن "قوات الدعم السريع فشلت في استخدام جسر خزان جبل أولياء جنوب الخرطوم، الذي سيطرت عليه قبل أسبوعين بعد معارك طاحنة مع الجيش، حيث لم تتمكن من نقل الإمدادات العسكرية عبره لصغر حجمه".
وكانت مصادر أخرى أبلغت "إرم نيوز" في وقت سابق، أن "قوات الدعم السريع المتمركزة في مدينة أم درمان، باتت تعاني نقصًا في الوقود، الذي كان يأتيها من مصفاة البترول بمنطقة الجيلي شمال الخرطوم بحري، عبر جسر شمبات المُدمر".
إنهاك الطرفين
ويرى المحلل السياسي البروفيسور صلاح الدين الدومة، أن تصاعد العمليات العسكرية بالخرطوم، أمر متوقع عقب انهيار جولة المفاوضات بين طرفي الصراع في مدينة جدة السعودية.
وقال الدومة لـ"إرم نيوز"، إن "التصعيد العسكري ليس في مصلحة أي طرف ويقود إلى إنهاكهما معًا ما سيجعلهما في الآخر يعودان طائعين إلى طاولة المفاوضات للبحث عن الحل السلمي".
واتهم الدومة، "أنصار نظام الرئيس السابق عمر البشير، بوضع العراقيل أمام منبر جدة والدفع باتجاه الحلول العسكرية، لعلمهم بأن الحل السلمي سيقضي على أحلامهم في العودة إلى واجهة المسرح السياسي من جديد".
وذكر أن "الطرفين توصلا إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار، وكانا على وشك التوقيع قبل انهيار المفاوضات بشكل مفاجئ".
وتعثرت جولة المحادثات الأخيرة، بعدما فشل الطرفين في الالتزام بتنفيذ إجراءات بناء الثقة التي اتفقا عليها، في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والتي تشمل القبض على الهاربين من السجون وعلى رأسهم قادة نظام الرئيس السابق المتهمين في قضايا جنائية، إضافة إلى تحسين المحتوى الإعلامي لكل طرف، واتخاذ إجراءات حيال الجهات المثيرة للتصعيد، والالتزام بإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في مواقع سيطرة الطرفين.