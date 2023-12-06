بعد انهيار محادثات جدة.. مصادر لـ"إرم نيوز": الخرطوم تتجه للتصعيد العسكري

وذكر شهود العيان في مدينة الخرطوم بحري، أن انفجارات عنيفة سُمعت لليوم الثاني على التوالي باتجاه سلاح الإشارة ومنطقة "الكدرو" العسكرية، مشيرين إلى تحليق مكثف للطيران الحربي التابع للجيش في سماء المدينة.

وتسبب تصعيد العمليات العسكرية، في حريق ضخم بمصفاة النفط الرئيسة في الخرطوم بحري، حيث تبادل طرفا القتال الاتهامات بشأن الفاعل.

تصعيد عسكري

وطبقًا لمصدر عسكري تحدث لـ"إرم نيوز"، فإن الأوضاع في الخرطوم مرشحة لمزيد من التصعيد العسكري، إذ إن كل طرف يحاول أن يحقق تقدمًا قبل العودة لطاولة المفاوضات في المرة المقبلة.

وذكر المصدر، أن "الجيش السوداني يريد أن يمضي في خطته التي بدأها قبل نحو شهر الهادفة إلى إنهاء وجود قوات الدعم السريع في مدينة أم درمان أولًا، قبل أن ينقل العمليات العسكرية إلى مدينتي الخرطوم وبحري".

وأشار إلى أن "تحييد جسر شمبات الذي كان يمثل شريان حياة لقوات الدعم السريع بنقل إمداداتها وعتادها العسكري بين مدن العاصمة الثلاث، كان ضمن الخطة، حيث إنه منذ تدميره باتت قوات الدعم السريع في مدينة أم درمان معزولة عن الأخرى الموجودة في الخرطوم والخرطوم بحري".

وتوقع استمرار الجيش في "خطته لإحكام الخناق على قوات الدعم السريع في مدينة أم درمان، ومنع الإمداد عنها من جهة الخرطوم والخرطوم بحري، خصوصًا الوقود الذي يأتيها من مصفاة الجيلي شمال الخرطوم بحري".