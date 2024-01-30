الجيش الإسرائيلي يقصف مستشفى العودة شمال غزة‎

قصفت المدفعية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، الطوابق العلوية لمستشفى "العودة" شمال قطاع غزة بعدد من القذائف ما أدى إلى حدوث أضرار جسيمة بالمبنى ومركبات الإسعاف وإصابة بعض الأشخاص.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بأن 3 قذائف سقطت في الطابقين الثالث والرابع للمستشفى العائدين لمنظمة "أطباء بلا حدود"، ما أسفر عن 5 إصابات إحداها خطيرة.

وقال الدكتور سعيد جودة استشاري جراحة العظام بالمستشفى: "أثناء قيامنا بأداء مهامنا تجاه الجرحى قامت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق 3 قذائف تجاه الطوابق العلوية".

وأضاف جودة في حديث لـ "إرم نيوز"، أنه "سبق وأن قام الجيش الإسرائيلي باستهداف مستشفى العودة بالقصف المباشر بالقذائف وصواريخ المسيّرات ما أدى إلى مقتل 3 أطباء وإصابة آخرين.

وأضاف أن "المستشفى تعرض للحصار بالدبابات والآليات العسكرية لأكثر من 18 يومًا، عاشت فيها الطواقم الطبية والجرحى ظروفًا قاسية، مع استمرار تقديم الخدمات الطبية بالحد الأدنى.

وأشار جودة إلى أنه "رغم أن المستشفى أبرم اتفاقات وتعهدات مع منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الأممية من أجل حمايتها من أي عمل عسكري، إلا أنها لم تسلم من القصف الإسرائيلي المتكرر".

من جهة أخرى، أفاد مراسل "إرم نيوز" بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلًا مأهولًا يعود لعائلة "امدوخ" في منطقة حي الصبرة جنوب شرق مدينة غزة.

وأدى القصف إلى مقتل 20 فلسطينياً، بينهم 9 أطفال و3 سيدات، إضافة إلى إصابة 14 آخرين بجروح مختلفة جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي.

وقال مهند الغول طبيب الاستقبال في مجمع الشفاء لـ "إرم نيوز" إن "أقسام الاستقبال والطوارئ امتلأت بجثامين القتلى والجرحى جرّاء القصف الإسرائيلي المستمر للمنازل المأهولة والأحياء السكنية".

وأشار إلى أن النقص الحاد في الكوادر الطبية بالإضافة إلى نقص المواد العلاجية والأدوية يحول دون تقديم الخدمات العلاجية اللازمة للجرحى والمصابين.