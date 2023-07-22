"لا غالب ولا مغلوب".. هل دخل السودان مرحلة "الصوملة"؟

تتصاعد الأزمة السودانية يومًا تلو الآخر، وسط إخفاق الجهود الدولية لوقف القتال الذي اندلع منتصف نيسان/أبريل الماضي بين قوات الجيش برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وتطرح التطورات الميدانية الأخيرة تساؤلات حول ما إذا سيسفر الصراع عن دخول السودان في مرحلة "الصوملة"، وفق مراقبين.

وفي الوقت الذي طرحت مبادرات لوقف الحرب، إلا أنها لم تسفر عن نتائج، سوى هدنة تبادل طرفا الصراع اتهامات بشأن خرقها، قبل أن تنتهي بلا حل جذري للأزمة التي خلفت آلاف القتلى والجرحى، إلى جانب انتهاكات إنسانية وحقوقية.

وتتجه الأزمة السودانية نحو التعقيد الذي قد يجعلها من أكثر الأزمات الإقليمية تشابكًا، فاليوم السبت، أعلنت قوات الدعم السريع، أن قوة كبيرة من الجيش قوامها 15 ضابطًا، و527 من الرتب الأخرى في الفرقة 20، انضمت لها في مدينة الضعين، قطاع شرق دارفور.