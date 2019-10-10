عودة مئات اللاجئين السوريين من لبنان

عاد مئات اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم، الخميس، عبر مراكز المصنع والزمراني والقاع الحدودية (شرقًا)، ونقطة العبودية شمال لبنان.

وبلغ عدد المغادرين من معبر الزمراني 200 لاجئ، ومن القاع 10، إضافة إلى عشرات عبر نقطة العبودية عكار، غادروا في حافلات تابعة لوزارة النقل السورية.

وتأتي عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بإشراف ومتابعة جهاز الأمن العام اللبناني، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية.

وصباح الخميس، وصلت إلى لبنان حافلات من الشركة العامة للنقل الداخلي في سوريا، لتقل النازحين إلى بلادهم.

وستقل الحافلات 450 نازحًا سوريًا آخرين يقيمون في الجنوب وبيروت والبقاع اللبناني، سيغادرون من نقطة المصنع باتجاه الأراضي السورية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وسبق عملية العودة تلقيح الأطفال العائدين من قبل مندوبي وزارة الصحة اللبنانية بلقاح شلل الأطفال، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويشكو لبنان، الذي بلغ عدد مواطنيه نحو 4.5 ملايين وفق تقدير غير رسمي، من أعباء اللاجئين السوريين.

وبحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 997 ألفًا، وذلك حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين لدى المفوضية.